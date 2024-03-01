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諾貝爾獎
諾貝爾獎是以瑞典化學家、硝化甘油炸藥的發明人阿爾弗雷德‧貝恩哈德‧諾貝爾的部分遺產作為基金創立的。
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深度報導
未見變革希望，伊朗民眾抵制「愚民選舉」
未見變革希望，伊朗民眾抵制「愚民選舉」
伊朗議會和專家委員會的選舉已開始投票。由於對變革不抱希望，民眾投票意願空前低落。諾貝爾和平獎得主穆罕默迪從獄中發表聲明，呼籲人們抵制選舉。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
女性首次獨獲諾貝爾經濟學獎
女性首次獨獲諾貝爾經濟學獎
諾貝爾經濟學獎授予了美國經濟學家戈爾丁(Claudia Goldin)，以表彰她對理解女性在勞動力市場中的角色所做的研究。
經濟
2023年10月9日
2023年10月9日
穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎意味著什麼？
穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎意味著什麼？
納爾吉斯‧穆罕默迪獲得諾貝爾和平獎標誌著長達數十年的伊朗女權運動的一個里程碑，再次引起人們對去年激勵全球的「婦女、生命、自由」抗議活動的關注。
政治
2023年10月7日
2023年10月7日
伊朗人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎
伊朗人權活動家穆罕默迪獲諾貝爾和平獎
繼中國人權捍衛者劉曉波之後，挪威諾貝爾委員會再一次將諾貝爾和平獎頒發給正在獄中服刑的人權活動家：納爾吉斯‧穆罕默迪。她的獲獎理由是反抗伊朗婦女遭受的壓迫，以及為促進所有人的人權和自由而鬥爭。
人權
2023年10月6日
2023年10月6日
挪威作家福瑟獲得諾貝爾文學獎
挪威作家福瑟獲得諾貝爾文學獎
這位挪威作家最著名的身份是劇作家，作品曾在世界各地上演。他的代表作之一是一部關於藝術與上帝的長達1250頁的單句小說。
文化
2023年10月5日
2023年10月5日
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