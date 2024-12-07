調查：50%的德國人對Temu持負面看法

去年剛進入歐洲市場的中國電商平台Temu在不少歐美國家頗受歡迎，月均活躍用戶達9200萬，但批評聲也一直不斷，從產品品質差到被控存在違規行為。最新一項調查顯示，一半德國人對其看法負面。

（德國之聲中文網）中國電商平台Temu在不少歐美國家頗受歡迎，然而市場研究機構Appinio的一項最新調查顯示，德國消費者對Temu的評價明顯低於西班牙和美國等其他國家。

根據該調查，50%的德國受訪者表示他們對Temu的看法"非常負面"、"負面"或"比較負面"。其中勾選"非常負面"的受訪者有近五分之一（約18%）。16%的法國消費者同樣對Temu持"非常負面"的觀感。

相比之下，其他國家受訪者中的這一比例則明顯較低：義大利和英國為11%，美國為8%，西班牙消費者中僅有4%對Temu平台持"非常負面"的印象。

去年才進入歐洲市場的Temu在歐盟大受歡迎，平均每月有約9200萬活躍用戶 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

該調查由電子商務服務商Remazing委託進行，共有來自六個國家的6000人參與，其中 5830名受訪者表示聽說過Temu。受訪者被要求描述對該購物平台的印象，但並未被深入詢問對其持正面或負面態度的具體原因。

在批評與懷疑聲中迅速壯大

目前Temu已成為德國最大的線上零售商之一。根據YouGov的一項調查，若以訂單數量衡量，2024年1至6月，約有 130萬德國消費者在Temu平台購物，在德國排名第六。

儘管如此，Temu仍因產品品質差、缺乏安全標準等問題而受到來自消費者權益團體以及政界人士的批評。此外，該平台還被指利用150歐元免關稅限額等法律漏洞獲利。

此外，貿易研究所IFH的一項調查也顯示，許多德國消費者對包括Temu在內的線上購物平台持懷疑態度。這項調查同時也包括了電商平台Shein。在被問及為什麼不願從Temu購買產品時，83% 的受訪者提到產品品質很差，60% 的受訪者擔心買到假貨。

歐盟委員會已於2024年10月正式啟動對Temu的調查程序，原因是懷疑其在打擊仿製品等非法產品銷售方面做得不夠。

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附錄：三項調查

Appinio調查於2024年7月29日至8月1日期間進行，受訪者為來自德國、義大利、英國、西班牙和美國的6000名16至65歲的消費者。調查問題是："你對購物平台Temu以及Shein的印象如何？6項可選答案為："非常消極"，"消極"，"相當消極"，"相當積極"，"積極"，"非常積極"。

IFH調查由Ebay和IFH共同發起，對500名年齡在18至69歲之間的消費者進行了調查，詢問他們為何不考慮在Temu、Shein以及Wish等網上平台購物。可能的答案包括"產品品質差"，"害怕假冒產品"等。

2024年10月，Bitkom對1180名年齡不小於16歲的消費者進行了調查，研究其在黑色星期五期間的購物計劃和行為。調查的問題包括："以下哪些關於中國電商平台（如Temu或Shein）的說法適用於您？"

備選項包括："這些平台的產品品質比其他商店差。""在這些平台購物時，我會心有內疚。"

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（德新社）

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