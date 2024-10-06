調查：德國三分之一人口願意退休後繼續工作

德國政府正在推出旨在鼓勵人們延長工作年限的經濟激勵政策，為此進行的調查顯示，大約三分之一的人口有退休後繼續工作的意願。

(德國之聲中文網)德國約有三分之一的雇員願意在達到法定退休年齡後繼續工作，但同時，66%的雇員則不願意延長工作年限。這是根據德國經濟研究所一項調查得出的結果。該調查詢問了5060名雇員，旨在瞭解哪些因素對他們是否提前或延後退休的決策起到作用。

目前德國的法定退休年齡是65周歲。調查顯示，55歲以上的人群比30歲以下的群體，更能接受超過法定退休年齡後繼續工作；而延長工作時間的動機差異很大。此外，擁有大學學歷的雇員和管理人員對退休後繼續工作更持開放心態，相對而言，沒有受過正規職業教育、或者不承擔管理責任的雇員更希望到年齡即退休。

根據這項調查，職業狀態也影響雇員的態度：那些對工作滿意度搞、且投入熱情的人明顯願意繼續工作。許多在職人員認為，收入因素並不佔據重要地位。調查表明，"對退休後需要額外收入的擔心，並未對推遲退休的決策產生重大影響。"

目前，德國政府計劃通過提供經濟激勵措施來延長雇員的工作時間。從2025年起，至少多工作一年的雇員將獲得一次性發放的"延遲退休獎金"，這筆獎金將在他們正式退休時一次性支付。

根據德國養老保險機構的數據，截至2022年底，在1860萬退休人員中，大約有135萬沒有真正退休。由於人口結構的原因，這一群體的規模還在不斷擴大。

（天主教通訊社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。