誘人上癮：美國14州起訴TikTok危害青少年心理健康

短影片平台TikTok被美國十多個州告上法庭，被指控故意運用令人上癮的算法和功能，尤其吸引未成年用戶沉迷於這款應用，對他們的身心造成傷害。

（德國之聲中文網）美國14個州的總檢察長周二（10月8日）聯合提起訴訟，指控TikTok用令人上癮的功能吸引年輕用戶，損害害他們的心理健康並侵犯他們的隱私。

當地法院這一波要求採取糾正措施和經濟處罰的訴訟浪潮，正值這一短影片平台處於在美國被禁的威脅之下。今年4月拜登總統簽署的一項法案，要求TikTok母公司字節跳動必須在2025年1月19日之前出售或剝離TikTok的美國資產，否則將被在美國被禁。

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利用好奇心賺錢？

加利福尼亞州總檢察長邦塔（Rob Bonta）周二在一份聯合新聞稿中稱："我們的調查顯示，TikTok通過培養人們對社群網站上癮來提高企業利潤。"

「TikTok有意以兒童為爭取對象，因為他們知道兒童還不具備防禦能力，無法對引人上癮的內容建立健康的界限"。

TikTok為何叫人上癮? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

邦塔指出，美顏濾鏡、無休止滾動、自動播放影片和點贊等功能利用了年輕人的好奇心和缺乏自制力的弱點。 訴狀還指，TikTok試圖最大限度地增加用戶在平台的停留時間，以便向他們投放廣告。

TikTok稱這些說法不準確，具有誤導性，並強調兩年多來該公司一直努力與檢察部門合作，因此對這一結果感到失望。

公司發言人休斯（Michael Hughes）列舉了他認為TikTok改採取的保護措施，其中包括對被懷疑年齡小於13歲的用戶禁入、默認屏幕時間限制，以及針對未成年用戶的默認隱私設置等。

算法導致上癮

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）表示，「TikTok 聲稱他們的平台對年輕人是安全的，但事實遠非如此。」

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最新的起訴基於2022年美國多個聯邦州檢察部門啟動的一項調查的結果。調查顯示，TikTok的算法有意讓用戶，尤其是年輕用戶對這款應用產生依賴性，沉迷於其中不能自拔。TikTok這樣做是為了盈利，儘管這家企業知道這可能危害青少年的身心健康。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶。

上周，德克薩斯州起訴了該集團的中國母公司字節跳動，指控其出售未成年用戶的個人數據。

今年8月初，美國司法部基於相同理由對TikTok提起訴訟。美國消費者保護機構FTC在6月份曾向司法部報告，指控TikTok可能違反了美國的《兒童線上隱私保護法》。

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（法新社、德廣聯）

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