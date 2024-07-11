You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
简
電視直播節目
最新影片
焦點
台海兩岸
以色列-哈馬斯戰爭
俄羅斯入侵烏克蘭
詹威克
跳轉至下一欄 詹威克 的更多報導
詹威克 的更多報導
客座評論：立法能解決博愛座引起的世代對立嗎？
客座評論：立法能解決博愛座引起的世代對立嗎？
最近網路上經常出現年長者指責年輕人「霸佔」公共運輸的博愛座、不讓座給老年人之類的貼文和影片，引發了世代對立的爭議。台灣因此將修正現行法規，解決公共交通工具上「博愛座」讓座所引起的糾紛，但是修法是否是解決問題的良方妙藥？
詹威克
評論
政治
2024年7月11日
2024年7月11日
客座評論：打著「黃埔軍魂」招牌的情緒勒索
客座評論：打著「黃埔軍魂」招牌的情緒勒索
雖然台灣政府的相關部門表示「不妥」，但是仍有多名台灣的退役將官將前往中國參加「黃埔軍校」成立一百週年的紀念活動，並且強調是「自費」、非統戰，雖說這番説詞恐怕難以令人信服，不過這些退役將官有多少的統戰價值其實也頗令人質疑。
詹威克
評論
政治
2024年6月13日
2024年6月13日
客座評論：包裝欠佳的國會擴權激出了抗議
客座評論：包裝欠佳的國會擴權激出了抗議
台灣的立法院在抗議聲中，三讀通過了在野黨推出的「國會改革五法」；這些法案顧名思義是改革國會，卻被形容為「自肥」的擴權。不但在立法院引起朝野立法委員大打出手，更激起民眾在立法院外舉行了數次規模不小的示威，是什麼原因讓抗議民眾如此憤怒？
詹威克
評論
政治
2024年5月29日
2024年5月29日
客座評論：賴清德就職演講用ROC對上PRC
客座評論：賴清德就職演講用ROC對上PRC
5月20日，曾經被形容是「台獨金孫」、自稱是「務實的態度工作者」的賴清德如願以償地宣誓就職成為中華民國的十六任總統，但是他的就職演講內容，按照台灣的標準來說，卻似乎不是那麼的「台獨」。
詹威克
評論
政治
2024年5月21日
2024年5月21日
客座評論：兩岸春不暖花不開與「抗中三長」
客座評論：兩岸春不暖花不開與「抗中三長」
台灣立委、國民黨立法院黨團總召傅崑萁帶團訪問北京返台之後，形容兩岸關係「迎來春暖花開」。雖然不知道他如此形容的根據是什麼，不過從候任總統賴清德的人事佈局來看，賴清德的看法顯然並非如此。
詹威克
評論
政治
2024年5月2日
2024年5月2日
客座評論：好好送別蔣介石的難題
客座評論：好好送別蔣介石的難題
在台灣實行「轉型正義」的道路上，蔣介石無疑地就是最重要的針對目標。台灣總統蔡英文即將卸任，同屬民進黨的賴清德不到一個月之後就要接任總統，就在這個時候，再度有台派人士呼籲拆除中正紀念堂。真有其必要？
詹威克
評論
政治
2024年4月25日
2024年4月25日
顯示更多
前往首頁