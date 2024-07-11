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詹威克

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台灣預告修法，預計將「博愛座」修改為「優先席」，適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者，預計7月底前送交行政院。

客座評論：立法能解決博愛座引起的世代對立嗎？

客座評論：立法能解決博愛座引起的世代對立嗎？

最近網路上經常出現年長者指責年輕人「霸佔」公共運輸的博愛座、不讓座給老年人之類的貼文和影片，引發了世代對立的爭議。台灣因此將修正現行法規，解決公共交通工具上「博愛座」讓座所引起的糾紛，但是修法是否是解決問題的良方妙藥？
詹威克
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政治2024年7月11日
台灣陸軍官校校友在今年6月黃埔建校100週年前，籌備閱兵活動

客座評論：打著「黃埔軍魂」招牌的情緒勒索

客座評論：打著「黃埔軍魂」招牌的情緒勒索

雖然台灣政府的相關部門表示「不妥」，但是仍有多名台灣的退役將官將前往中國參加「黃埔軍校」成立一百週年的紀念活動，並且強調是「自費」、非統戰，雖說這番説詞恐怕難以令人信服，不過這些退役將官有多少的統戰價值其實也頗令人質疑。
詹威克
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政治2024年6月13日
圖為5月21日，第二次有大批民眾因在野黨推出的國會職權修法而齊聚立法院外。第一次抗爭發生在17日；後來在21日、24日、28日的立院院會，場外都上演數萬人的大規模示威。

客座評論：包裝欠佳的國會擴權激出了抗議

客座評論：包裝欠佳的國會擴權激出了抗議

台灣的立法院在抗議聲中，三讀通過了在野黨推出的「國會改革五法」；這些法案顧名思義是改革國會，卻被形容為「自肥」的擴權。不但在立法院引起朝野立法委員大打出手，更激起民眾在立法院外舉行了數次規模不小的示威，是什麼原因讓抗議民眾如此憤怒？
詹威克
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政治2024年5月29日
賴清德在520總統就職演說時表示：「當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。」

客座評論：賴清德就職演講用ROC對上PRC

客座評論：賴清德就職演講用ROC對上PRC

5月20日，曾經被形容是「台獨金孫」、自稱是「務實的態度工作者」的賴清德如願以償地宣誓就職成為中華民國的十六任總統，但是他的就職演講內容，按照台灣的標準來說，卻似乎不是那麼的「台獨」。
詹威克
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政治2024年5月21日
台灣準總統賴清德（左五）4月25日公佈最後一波內閣人選。左一、左二、左三分別是準防長顧立雄、準外長林佳龍、準國安會秘書長吳釗燮。

客座評論：兩岸春不暖花不開與「抗中三長」

客座評論：兩岸春不暖花不開與「抗中三長」

台灣立委、國民黨立法院黨團總召傅崑萁帶團訪問北京返台之後，形容兩岸關係「迎來春暖花開」。雖然不知道他如此形容的根據是什麼，不過從候任總統賴清德的人事佈局來看，賴清德的看法顯然並非如此。
詹威克
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政治2024年5月2日
台北中正紀念堂主體設有一座全高達9.8公尺的蔣中正銅像

客座評論：好好送別蔣介石的難題

客座評論：好好送別蔣介石的難題

在台灣實行「轉型正義」的道路上，蔣介石無疑地就是最重要的針對目標。台灣總統蔡英文即將卸任，同屬民進黨的賴清德不到一個月之後就要接任總統，就在這個時候，再度有台派人士呼籲拆除中正紀念堂。真有其必要？
詹威克
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政治2024年4月25日
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