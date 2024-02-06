You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
許志永
中國著名青年法學家、憲政學者和公民維權的代表人物之一。北京市海淀區十三、十四屆人大代表。倡導公民以非暴力的方式維護自己的權益，要求中共當局給予國民平等接受教育的權利，要求官員公佈財產，並懲治腐敗。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
「煽動顛覆國家政權」 李翹楚遭判3年
「煽動顛覆國家政權」 李翹楚遭判3年
華裔澳洲作家楊恆均5日遭中國判處「死緩」引發關注。當天，另一名被中國囚禁的維權人士李翹楚，則在一場閉門審判中遭判囚3年8個月。人權組織批評，李翹楚的遭遇象徵中國政府的打壓行動已達到高峰。
政治
2024年2月6日
2024年2月6日
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？
伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治
2024年2月2日
2024年2月2日
許志永、丁家喜案：二審維持原判十餘年重刑
許志永、丁家喜案：二審維持原判十餘年重刑
中國法律學者許志永和人權律師丁家喜被控「顛覆國家政權」一案的上訴被二審法院駁回，維持一審判決。就在同一天，歐洲律師協會將本年度人權獎授予許、丁二人。
政治
2023年11月24日
2023年11月24日
維權律師常瑋平被判三年半監禁
維權律師常瑋平被判三年半監禁
繼今年四月維權律師許志永和丁家喜分別被判處14年和12年重刑之後，捲入"廈門聚會案"的另一名常瑋平周四也以"顛覆國家政權罪"被判處三年半監禁。
政治
2023年6月8日
2023年6月8日
郭飛雄一家「妻離子散」傳體重降至45公斤
郭飛雄一家「妻離子散」傳體重降至45公斤
中國維權人士郭飛雄遭判刑8年後，他姊姊向DW透露，郭飛雄因長期絕食，體重已降至45公斤，而他被捕的結果，也對他的兒女造成重大打擊。雖然中國近來加大打擊公民社會力度，六四學運領袖周鋒鎖表示，中國公民社會仍有很多人嘗試尋求自由。
政治
2023年5月13日
2023年5月13日
德國和法國譴責中國重判、拘捕人權衛士
德國和法國譴責中國重判、拘捕人權衛士
德國和法國外交部發言人周四發表聲明，譴責中國對許志永、丁家喜的判刑以及對余文生夫婦的拘捕，呼籲立即釋放他們。許志永和丁家喜4月10日被中國山東一家法院以「顛覆國家政權罪」判處十餘年刑期。余文生夫婦則在上周傳出被當局拘捕。
政治
2023年4月20日
2023年4月20日
顯示更多
廣告