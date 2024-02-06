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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

許志永

中國著名青年法學家、憲政學者和公民維權的代表人物之一。北京市海淀區十三、十四屆人大代表。倡導公民以非暴力的方式維護自己的權益，要求中共當局給予國民平等接受教育的權利，要求官員公佈財產，並懲治腐敗。

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深度報導

圖為維權網2021年報導李翹楚被正式批捕消息（資料照）

「煽動顛覆國家政權」 李翹楚遭判3年

「煽動顛覆國家政權」 李翹楚遭判3年

華裔澳洲作家楊恆均5日遭中國判處「死緩」引發關注。當天，另一名被中國囚禁的維權人士李翹楚，則在一場閉門審判中遭判囚3年8個月。人權組織批評，李翹楚的遭遇象徵中國政府的打壓行動已達到高峰。
政治2024年2月6日
這些曾獲諾貝爾和平獎的人們

長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？

長平觀察：中國異議人士怎樣維護世界和平？

伊力哈木‧土赫提、許志永、丁家喜和黎智英被提名為2024年諾貝爾和平獎候選人。時事評論作家長平認為，民主和平論是現代文明的核心價值，人權捍衛者對維護世界和平功不可沒。
政治2024年2月2日
法律學者、人權活動者許志永（資料圖）

許志永、丁家喜案：二審維持原判十餘年重刑

許志永、丁家喜案：二審維持原判十餘年重刑

中國法律學者許志永和人權律師丁家喜被控「顛覆國家政權」一案的上訴被二審法院駁回，維持一審判決。就在同一天，歐洲律師協會將本年度人權獎授予許、丁二人。
政治2023年11月24日
Chinas Macht

維權律師常瑋平被判三年半監禁

維權律師常瑋平被判三年半監禁

繼今年四月維權律師許志永和丁家喜分別被判處14年和12年重刑之後，捲入"廈門聚會案"的另一名常瑋平周四也以"顛覆國家政權罪"被判處三年半監禁。
政治2023年6月8日
在郭飛雄遭判刑後，他也透過管道，將自己在關押期間準備的上萬字辯護詞公佈在網上。

郭飛雄一家「妻離子散」傳體重降至45公斤

郭飛雄一家「妻離子散」傳體重降至45公斤

中國維權人士郭飛雄遭判刑8年後，他姊姊向DW透露，郭飛雄因長期絕食，體重已降至45公斤，而他被捕的結果，也對他的兒女造成重大打擊。雖然中國近來加大打擊公民社會力度，六四學運領袖周鋒鎖表示，中國公民社會仍有很多人嘗試尋求自由。
政治2023年5月13日
不久前，中國維權人士許志永、丁家喜因為「顛覆國家政權罪」獲重刑

德國和法國譴責中國重判、拘捕人權衛士

德國和法國譴責中國重判、拘捕人權衛士

德國和法國外交部發言人周四發表聲明，譴責中國對許志永、丁家喜的判刑以及對余文生夫婦的拘捕，呼籲立即釋放他們。許志永和丁家喜4月10日被中國山東一家法院以「顛覆國家政權罪」判處十餘年刑期。余文生夫婦則在上周傳出被當局拘捕。
政治2023年4月20日
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