訪問白宮後 澤倫斯基將會川普

訪問白宮後 澤倫斯基將會川普2024年9月27日
（德國之聲中文網）共和黨總統候選人川普周五（9月27日）將與烏克蘭總統澤倫斯基在紐約会晤。特朗普稱，二人將於當地時間上午9時45分在曼哈頓的川普大廈會晤。
澤倫斯基早在數天前就提出這一建議，但川普迟遲未予應允。川普对美國援助烏克蘭持質疑態度，最新還公開批評澤倫斯基不與俄羅斯達成任何协議。
澤倫斯基已在華盛頓會晤民主党總統拜登。距離任期結束數月，拜登再次向烏克蘭撥出數十億援助款項。美國副總統哈里斯也承諾對烏援助，並間接警告如果川普上台的後果。
川普周三批評澤倫斯基
美國大選結果或對俄烏戰爭產生巨大影響。烏克蘭的憂慮是，如果川普在大選中獲勝，美國作為烏克蘭最重要的援助方可能大幅退出這一角色。
川普周三在北卡萊羅納州選戰中對澤倫斯基批評說："我们继续把數十億美元給一個拒絕達成協議的人。"川普说："就算是最糟糕的協議，也比我們現在所有的強。"
哈里斯警告大選對烏克蘭的影響
哈里斯則間接回應川普的表態說，美國有一些人"計劃強迫烏克蘭放棄大片領土、接受中立地位、放棄其他國家的安全承諾"。
"這些建議與普丁的一樣，我們要清楚地知道，這並非和平建議，而更多是投降建議，是危險而不可接受的。"哈里斯說，美國援烏不是慈善舉動，而是出於自身的安全利益。
拜登撥出數十億美元援烏款項
拜登和哈里斯政府在過去兩年半向烏克蘭提供大規模援助，自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，為烏克蘭提供587億美元軍援。其中24億美元是拜登在澤倫斯基訪問華盛頓期間放行的。拜登强调，他還確保已承諾的數十億援助款不會過期，會在他明年1月卸任前投入使用。白宮稱，這筆金額為55億美元。
華盛頓新的軍援包括又一套愛國者防空系統、遠程滑翔炸彈和無人機。此外，美國計劃為培訓18名烏克蘭F-16戰鬥機飛行員提供支持。這些美制戰機由其它國家提供，但美國參與培訓項目。
10月12日烏克蘭國際會議在德國舉行
拜登還希望為烏克蘭獲得國際支持提供幫助。10月12日，拜登將前往德國，舉行一次所謂烏克蘭聯絡小組的國家與政府領導人會晤，美國領銜。白宮在拜登與澤倫斯基的會晤後正式宣佈這一消息。澤倫斯基屆時也將與會。
烏克蘭聯絡小組包括約50個國家，德國也參與其中。通常的定期會談由各國國防部長出席。美國和德國是烏克蘭最大的武器供應國。
澤倫斯基在白宮介紹"勝利计划"
澤倫斯基對美國新的軍援表示感謝，并在华盛頓介紹了他的"勝利計劃"。媒體報導稱，這份有四、五個要點的文件更多是一份基輔向西方夥伴國提出的清單，包括提供特定的武器、擴大西方資金援助。
烏克蘭東部戰事激烈程度不減。基輔總參謀部稱，當日有181場戰鬥。
（德新社、路透社）
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