訪問白宮後 澤倫斯基將會川普

哈里斯承諾為烏克蘭持續提供支持；拜登為澤倫斯基提供大规模的軍事援助。那麼，這位烏克蘭總統如今要會晤川普，又期待著什麼？

（德國之聲中文網）共和黨總統候選人川普周五（9月27日）將與烏克蘭總統澤倫斯基在紐約会晤。特朗普稱，二人將於當地時間上午9時45分在曼哈頓的川普大廈會晤。

澤倫斯基早在數天前就提出這一建議，但川普迟遲未予應允。川普对美國援助烏克蘭持質疑態度，最新還公開批評澤倫斯基不與俄羅斯達成任何协議。

澤倫斯基已在華盛頓會晤民主党總統拜登。距離任期結束數月，拜登再次向烏克蘭撥出數十億援助款項。美國副總統哈里斯也承諾對烏援助，並間接警告如果川普上台的後果。

川普周三批評澤倫斯基

美國大選結果或對俄烏戰爭產生巨大影響。烏克蘭的憂慮是，如果川普在大選中獲勝，美國作為烏克蘭最重要的援助方可能大幅退出這一角色。

川普周三在北卡萊羅納州選戰中對澤倫斯基批評說："我们继续把數十億美元給一個拒絕達成協議的人。"川普说："就算是最糟糕的協議，也比我們現在所有的強。"

哈里斯警告大選對烏克蘭的影響

哈里斯則間接回應川普的表態說，美國有一些人"計劃強迫烏克蘭放棄大片領土、接受中立地位、放棄其他國家的安全承諾"。

"這些建議與普丁的一樣，我們要清楚地知道，這並非和平建議，而更多是投降建議，是危險而不可接受的。"哈里斯說，美國援烏不是慈善舉動，而是出於自身的安全利益。

哈里斯承諾持續支持烏克蘭（2024年9月26日於白宮） 圖片來源： Jacquelyn Martin/AP/picture alliance

拜登撥出數十億美元援烏款項

拜登和哈里斯政府在過去兩年半向烏克蘭提供大規模援助，自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，為烏克蘭提供587億美元軍援。其中24億美元是拜登在澤倫斯基訪問華盛頓期間放行的。拜登强调，他還確保已承諾的數十億援助款不會過期，會在他明年1月卸任前投入使用。白宮稱，這筆金額為55億美元。

華盛頓新的軍援包括又一套愛國者防空系統、遠程滑翔炸彈和無人機。此外，美國計劃為培訓18名烏克蘭F-16戰鬥機飛行員提供支持。這些美制戰機由其它國家提供，但美國參與培訓項目。

10月12日烏克蘭國際會議在德國舉行

拜登還希望為烏克蘭獲得國際支持提供幫助。10月12日，拜登將前往德國，舉行一次所謂烏克蘭聯絡小組的國家與政府領導人會晤，美國領銜。白宮在拜登與澤倫斯基的會晤後正式宣佈這一消息。澤倫斯基屆時也將與會。

烏克蘭聯絡小組包括約50個國家，德國也參與其中。通常的定期會談由各國國防部長出席。美國和德國是烏克蘭最大的武器供應國。

（資料圖片）2019年9月25日，時任美國總統川普与烏克蘭總統澤倫斯基在联合國大會期間於紐約巴克萊洲際飯店會晤 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/AP Images/picture alliance

澤倫斯基在白宮介紹"勝利计划"

澤倫斯基對美國新的軍援表示感謝，并在华盛頓介紹了他的"勝利計劃"。媒體報導稱，這份有四、五個要點的文件更多是一份基輔向西方夥伴國提出的清單，包括提供特定的武器、擴大西方資金援助。

烏克蘭東部戰事激烈程度不減。基輔總參謀部稱，當日有181場戰鬥。

（德新社、路透社）

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