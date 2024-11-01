記錄台北：錦州街上的東北水餃

台北中山區吉林街和錦州街交叉口不遠處，有一家很不起眼的小吃店，店主夫婦濃重的鄉音，一聽便知他們來自中國東北。

（德國之聲中文網）回憶起當年來台灣的經歷，張建軍、隋亞環夫婦的直言快語，仍是典型的東北人豪爽做派: "20多年前，那時候不是人人都想著要出國賺錢嘛，所以我們夫婦就想辦法來到了台灣。那既然來了，就得想辦法生活呀，我們就去打工，什麼苦活累活都做過。後來慢慢穩定了下來，四、五年前在吉林街和錦州街分別開了兩家餐館。我們的餐館雖小，但維持生計基本沒有問題，何況又是自己做自己的老闆，總比看別人的臉色要好。"

來自東北的面師傅 - 張建軍 圖片來源： Ying Dai/DW

說起剛來台灣打工的日子，妻子隋亞環笑著說："我在東北老家的時候，在單位上班，從來沒做過體力活，但到台灣之後，以前從沒干過的活都幹了，沒吃過的苦也都吃了。" 這對夫婦表示，剛來台灣的時候很不習慣，飲食不同，氣溫太高。"最重要的是，生活習慣也不一樣，在我們家鄉，人們晚上七八點鐘就睡覺了，街上看不到人，但在這裡，晚上七八點是人們夜生活要剛剛開始的時候。總之，對我們這樣習慣了早起早睡的人來說，那時候真的很辛苦。"

隋亞環一邊包著餃子，一邊對記者說："我們做的這些餃子麵條，也是我們以前平常在家裡常做的飯菜，我從沒受過什麼專業的廚藝訓練，純粹就是像在自己家做飯做菜而已。"

老闆娘隋亞環：我沒學過烹飪，只會做家常便飯。 圖片來源： Ying Dai/DW

台灣小吃享譽世界，小吃店一家挨著一家，競爭之激烈可想而知，那麼這對東北夫婦的水餃和東北菜又是怎樣在台北找到立足之地的呢？丈夫張建軍說："台灣小吃之所以出名，就是因為台灣人很能夠接受外來的飲食，整體環境也好。在台灣，政府管理的到位，只要照章辦事，按時交稅，就一路綠燈。不像大陸，政府什麼都要插手。"

查看谷歌上的顧客留言，說這家店好評如潮並不為過，客人Holly Jiang寫道："如果你很餓，這家份量絕對能滿足你！如果愛吃麻，這一碗會讓你越吃越麻！如果想吃菜，這一碗蔬菜真的多到爆！如果你想運動流汗卻沒時間，夏天來這裡吃就對了！"

旅居德國的台灣人莊祖欣最近在一篇總結回台感受的文章中寫道:"一級的川菜、江浙菜、揚州菜、廣東菜、北方麵食，都逐漸消失。那些在我成長年代，承載豐富的大江南北飲食文化的台灣，都跟著'去中國化'一起被去掉了。" 文章一經發表，立即引發了何為"中國菜"、什麼是正宗"台灣味道"的激烈爭論，一場原本涉及餐飲文化的討論，險些演變成了獨統之爭。

身兼數職的小吃店老闆。 圖片來源： Ying Dai/DW

說起獨統之爭和兩岸關係，這對來自吉林的夫婦立即擺手說，我們是生意人，不關心政治，"我們關心的就是做好我們的水餃，讓客人吃得開心滿意。作為60歲的過來人，我想說，各自過好自己的日子就重要，千萬不要打仗，打仗只能是老百姓遭殃。"

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