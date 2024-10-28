記錄台北：迪化街上的美國大選

美中關係和台海局勢是此次美國總統選戰中的一項重要議題。台灣上周發布的最新民調顯示，美國的選情受到近半數台灣民眾的關注。人群熙攘的迪化街上，記者隨機請一些路人談起了他們對美國大選的看法。

（德國之聲中文網）在迪化街經營中草藥的方先生說，他一直都在關注美國大選的動向，對兩位候選人的獲勝機會也有明確的看法：「我感覺賀錦麗當選的機會會比較高一點。因為她比較會延續拜登的對台政策，在軍售方面保持同台灣的互動。川普總是說，他當選後，習近平也會聽他的話，這就很難說了。」

那如果川普当選，會對台灣有怎樣的影響呢？方先生說：「無論發生什麼事情，台灣人可能都不會感到緊張。這主要還是要看川普当選後，會在多大程度上兌現競選時的表態。他一直要台灣交保護費等等，這些話聽聽就好。大陸每天派戰機圍著台灣繞來繞去，我們台灣人也不會感到緊張。一切順其自然。」





正在台北旅遊的一對香港夫婦對記者表示，他們特別關心美國選情，每天都會通過媒體瞭解相關訊息，但「兩位候選人都不是我們所希望的，因為一位是瘋子，一位是傻子，如果非要讓我選一位，那本著兩害相權取其輕的原則，我只好選川普了，因為賀錦麗太左。」

正在迪化街閒逛的一對台灣學生情侶對記者說，他們如果有選舉權，會把票投給川普，因為川普“更有個人魅力」。他們認為：「儘管川普上台後，也許台灣的獨立地位可能會受到影響，但那也無所謂，因為台灣的獨立地位現在也沒有受到國際的廣泛承認。」

從事電子產品國際貿易的郭先生（化名）表示，出於生意的關係，他一直都在密切關注美國的大選，因此，對於兩位候選人的對台立場，自然是如數家珍。不過，他也表示：「無論哪一位當選，對台政策相信都會秉持維持現狀的立場。賀錦麗基本會延續拜登政府的對台政策，川普虽然在競選過程中，說過要收台灣保護費等等狠話，但他畢竟是商人嘛，不必太過認真。」

迪化街上的一家畫廊。 圖片來源： Ying Dai/DW

民調怎麼說？

台灣民意基金會10月22日發布的最新民調顯示，49.7%不關心這次美國選舉結果，43.9%表示關注，而年輕和受教育程度較高群體對美國選情的關注度更高。此外，民進黨支持者當中對美國軍援的支持率更高達90%。

此次美國總統大選中，兩位候選人都曾多次對台灣問題做出表態。賀錦麗基本延續拜登政府的政策，主張維護台海和平和穩定，強調台海現狀不應被單方面改變。此外，賀錦麗也曾多次公開對北京的軍事挑釁提出批評，強調美國會履行基於《對台關係法》的承諾。

相比之下，川普竞選活動中所表現出的對台立場似乎充滿更多不確定性，他多次暗示台灣應為美國提供的保護繳納「保護費」，並批評台灣的高科技產業奪取了美國的就業機會。

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