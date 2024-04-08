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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

記者無疆界組織

記者無疆界組織（也譯無國界記者，法語：Reporters sans frontières，縮寫：RSF）

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即時新聞

2024年4月8日

「危害國家安全」- 瑞典驅逐一名中國女記者

2024年4月8日

採訪受阻是常態 外國駐華記者仍舉步維艱

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深度報導

李家超簽署23條

香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年

香港：無國界記者被逐出境 葡籍國安犯判囚5年

非政府組織「無國界記者」首次有代表在香港被拘留及拒絕入境，港府暫未有解釋具體原因。事件發生在23條國安法實施後數周，令人關注當局是否進一步調整對外國組織的取態。
政治2024年4月11日
external

DW記者親臨德法空軍執行加薩空投任務

DW記者親臨德法空軍執行加薩空投任務

德法空軍聯合為加薩人民空投糧食以及其它救援物資，他們的行動同時受到爭議。DW記者Tania Krämer隨機組人員一同執行了空投任務。
政治2024年4月1日03:52 分鐘
位於北京的中央電視台總部

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

在中國工作的中外新聞記者，對新聞審查早已司空見慣。但作為"黨的宣傳喉舌"，央視記者在報導上周三燕郊爆炸事件時，竟然也遭到粗暴干涉，以至於直播節目被迫中斷。這一罕見畫面自然引起了德語媒體的關注。
媒體2024年3月19日
3月13日，河北省三河市燕郊鎮一間店鋪發生爆炸，造成7人死亡，20多人受傷

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗

央視記者也享受了外媒待遇嗎？農夫山泉為什麼被指控「媚日」？時評作家長平認為，最近的這些事件呈現了輿論界的「楓橋經驗」。
政治2024年3月19日
圖為13日河北三河市發生爆炸案。

錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉

錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋　河北官方道歉

央視記者13日赴河北省報導爆炸案現場，卻遭到警方阻攔。有網友批評，這是「黨的喉舌被黨掐脖子」。中國記者協會發聲明重申記者的社會責任，官方也出面道歉。究竟是另一起採訪自由受阻案例，還是地方惹錯官媒？
政治2024年3月14日
中國前總理李克強2021年3月5日在人大會議上做政府工作報告

那些年中國總理記者會的「金句」

那些年中國總理記者會的「金句」

今年的全國人大尚未開幕，中國官方就發布了令人瞠目結舌的會後不再舉行總理記者會的消息。已有30多年歷史的總理記者會一直被視為兩會重頭戲，既是中國總理的高光時刻，又是外界瞭解中國領導人個人風格的難得機會，有時甚至很有料。
政治2024年3月5日
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律師：張展案有特別的價值與意義

37歲的中國公民記者張展12月28日在庭審兩個小時後即被判處四年監禁，罪名是尋釁滋事。她曾於2月前往武漢，拍攝了百餘個短影片。她在一個影片中曾說，如果僅停留在悲傷中而不去做些什麼，那這種情緒是廉價的。
人權2020年12月28日03:33 分鐘