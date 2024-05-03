記者無疆界組織：全球新聞自由度仍在惡化

記者無疆界組織最新發布的新聞自由排行榜令人沮喪：在越來越多的國家中，民眾無法獲得獨立新聞，其中36個國家的新聞自由度變得極為糟糕。

（德國之聲中文網）記者無疆界組織表示，過去一年當中，全球新聞自由的狀況明顯變壞。其中列入新聞自由狀況極為糟糕的國家總數高達36個，這是過去十年來最多的一次。

記者無疆界組織表示，尤其在舉行選舉的時候，記者往往會陷入危險境地，遭遇謾罵暴力，甚至鋃鐺入獄的情況時有發生。記者無疆界組織總幹事奧斯特豪斯（Anja Osterhaus）表示：「報導選舉的記者們不斷遭遇嚴重暴力，這是一個令人震驚的發展趨勢。獨裁者、利益團體以及敵視民主的勢力不惜一切手段，極力阻止對選舉的獨立報導。」

記者無疆界組織總幹事奧斯特豪斯：針對記者的暴力事件越來越多。 圖片來源： Frank Gaeth/IMAGO

「訊息沙漠」厄利垂亞

新聞自由排行榜上總計180個國家中，排在最後一名的是厄利垂亞。記者無疆界組織稱，該國已經變成「訊息沙漠」，當地所有媒體都已陷入訊息部的控制之下。實行獨裁統治的伊薩亞斯總統採取強硬手段，對新聞的自由傳播加以嚴格限制。

中國拘押記者人數全球最多

排名倒數第二和第三的則分別是敘利亞和阿富汗。中國則在180個國家和地區中排名第173位。記者無疆界組織的報告中稱，有一百多名記者在中國被拘押，是世界上拘押記者人數最多的國家，同時中國還擁有最為嚴格的新聞審查制度。相比之下，台灣的新聞自由度則在穩步攀升，同2023年相比，台灣新聞自由的全球排名從35名躍升至27名，是被記者無疆界組織列為亞太地區新聞自由榜樣的國家之一。

記者無疆界：中國是關押記者人數最多的國家。 圖片來源： Wang Zhao/AFP/Getty Images

北歐 - 新聞自由的燈塔

挪威連續第八年榮登新聞自由排行榜首位。記者無疆界組織表示，挪威排名第一的理由是媒體高度獨立於政治，法律對訊息自由予以充分保障以及挪威媒體具有悠久傳統的多元化發展趨勢。排名第二和第三的則分別是挪威的鄰國丹麥和瑞典。

同去年相比，德國的排名提升了11位，今年排名全球第十。排名改善的理由之一，是去年較少發生針對記者的暴力事件。記者無疆界組織表示，德國排名之所以能夠躍升11位，主要是由於很多國家的情況在惡化。德國的總積分只有略微改善。

德國的情況令人擔憂

根據記者無疆界組織的統計，2023年，德國境內共發生了41起針對記者的暴力事件，其中18起襲擊記者的事情發生在陰謀論者或極右勢力的集會活動期間。記者無疆界組織表示，這些暴力事件令人擔憂，更何況應對還有很多暴力事件並沒有被記錄在案。

記者無疆界組織稱，德國敵視媒體的勢頭有上升趨勢。網路上詆毀記者的情況尤為嚴重。以哈衝突爆發後，親巴勒斯坦遊行集會上，襲擊記者的事件變得更為頻繁。

記者無疆界組織每年推出的「新聞自由排行榜」是根據對各國安全、政治、法律框架、社會及經濟環境等五大類別進行分析後而得出的結論。相關數據的來源則是對各國記者、學者以及人權活動人士的採訪。

（德新社，天主教通訊社）



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