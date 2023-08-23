You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
計劃生育
又稱一胎制或獨生子女政策，是中華人民共和國的人口控制政策，是中國的一項基本國策。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
西安衛健委七夕傳簡訊「催生」
西安衛健委七夕傳簡訊「催生」
西安衛健委和計劃生育協會在七夕情人節時向市民發布簡訊，祝民眾「愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育」，希望借此促進生育率。
政治
2023年8月23日
2023年8月23日
中國年輕人為什麼不願生孩子？
中國年輕人為什麼不願生孩子？
雖然生育管制早已放開，但中國人口卻不增反降。是思想問題？還是生活壓力太大？
社會
2023年7月11日
2023年7月11日
9 張圖
德語媒體：創紀錄的青年失業率令北京頭疼
德語媒體：創紀錄的青年失業率令北京頭疼
大學畢業即失業的現狀，令中國很多年輕人感到沮喪。創紀錄的青年失業率也引起了中國政府的警覺，畢竟年輕人的不滿情緒有可能會引發社會動蕩。
媒體
2023年6月14日
2023年6月14日
年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？
年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？
中國政府正在為年輕人組建家庭提供福利。然而，許多年輕女性告訴德國之聲，中國的人口危機不會促使她們開始想要生孩子。
政治
2023年1月27日
2023年1月27日
德語媒體：人丁不再興旺的中國
德語媒體：人丁不再興旺的中國
繼上世紀六十年代的大飢荒之後，中國首次出現了人口下降的趨勢。中國人口結構的急劇變化，不僅對中國崛起構成了前所未有的威脅，其影響也會波及全球。
媒體
2023年1月24日
2023年1月24日
解決中國人口下降的「靈丹妙藥」
解決中國人口下降的「靈丹妙藥」
上周，中國國家統計局的數據顯示，60年以來中國人口首次出現了負增長。根據官方數字，中國現在的人口為14.118億人。由於出生率一再下降，外界預測中國人口總數在未來10年還會進一步減少。而這可能會對北京的經濟雄心造成巨大影響。
社會
2023年1月23日
2023年1月23日
顯示更多
廣告