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計劃生育

又稱一胎制或獨生子女政策，是中華人民共和國的人口控制政策，是中國的一項基本國策。

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深度報導

據中國人口與發展中心的一份報告，2022年中國生育率初步測算為1.09

西安衛健委七夕傳簡訊「催生」

西安衛健委七夕傳簡訊「催生」

西安衛健委和計劃生育協會在七夕情人節時向市民發布簡訊，祝民眾「愛情甜蜜、適齡婚育、優生優育」，希望借此促進生育率。
政治2023年8月23日
生不生孩子、什麼時候生孩子只是一種人生選擇，旁人無法指手畫腳。但從更高的層面看，國家和社會應該擔負起怎樣的責任，讓年輕人少一些後顧之憂，多一份安全感，坦然接過做父母的擔當？

中國年輕人為什麼不願生孩子？

中國年輕人為什麼不願生孩子？

雖然生育管制早已放開，但中國人口卻不增反降。是思想問題？還是生活壓力太大？
社會2023年7月11日9 張圖
China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

德語媒體：創紀錄的青年失業率令北京頭疼

德語媒體：創紀錄的青年失業率令北京頭疼

大學畢業即失業的現狀，令中國很多年輕人感到沮喪。創紀錄的青年失業率也引起了中國政府的警覺，畢竟年輕人的不滿情緒有可能會引發社會動蕩。
媒體2023年6月14日
為了應對中國人口成長下降危機，中國政府不斷推出各種措施來試圖提高生育率，包含為年輕人提供財政補貼與其他福利。

年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？

年輕人能協助扭轉中國的人口危機嗎？

中國政府正在為年輕人組建家庭提供福利。然而，許多年輕女性告訴德國之聲，中國的人口危機不會促使她們開始想要生孩子。
政治2023年1月27日
Acht Milliarden Bevölkerung | Hongkong China

德語媒體：人丁不再興旺的中國

德語媒體：人丁不再興旺的中國

繼上世紀六十年代的大飢荒之後，中國首次出現了人口下降的趨勢。中國人口結構的急劇變化，不僅對中國崛起構成了前所未有的威脅，其影響也會波及全球。
媒體2023年1月24日
在本世紀初，中國平均每1000名居民當中有14.03個新生兒降生，而到去年，這一數字已經降至6.77。

解決中國人口下降的「靈丹妙藥」

解決中國人口下降的「靈丹妙藥」

上周，中國國家統計局的數據顯示，60年以來中國人口首次出現了負增長。根據官方數字，中國現在的人口為14.118億人。由於出生率一再下降，外界預測中國人口總數在未來10年還會進一步減少。而這可能會對北京的經濟雄心造成巨大影響。
社會2023年1月23日
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