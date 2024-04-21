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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

言論自由

言論自由指一個國家公民，可以按照個人意願表達意見和想法的法定政治權利，這些意見表達不用受政府「事前」的審查及限制，也無需擔心受到政府報復。有時也被稱為意涵更廣泛的表達自由。

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即時新聞

2024年4月21日

美眾議院推進TikTok剝離法案 馬斯克發文反對

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深度報導

哈梅內伊在Instagram上擁有約500萬粉絲

伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶

伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶

儘管伊朗政府禁止民眾使用Instagram、臉書和X等西方社群網站，但是政府官員卻在這些平台上開設賬戶。Meta集團刪除該國最高領導人哈梅內伊的賬戶之後，伊朗政府譴責其「侵犯言論自由」。
政治2024年3月9日
Symbolbild | Hongkong | Überwachung

23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠

23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠

香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站“撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治2024年3月6日
圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的資料圖片

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由2024年3月6日
external

北京繼續收緊對香港的箝制

北京繼續收緊對香港的箝制

香港立法者正準備通過中央政府要求已久的基本法第23條立法，屆時將成為香港第二部國安法律。讓我們回顧一下北京在這些年來如何步步收緊對香港的控制。
政治2024年3月1日02:29 分鐘
2023年無國界記者世界新聞自由排名，新加坡在180個國家中排名第129位

新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？

新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？

數十年來，全球商業樞紐新加坡一直自詡為世界最開放的經濟體之一。但是這個東南亞國家出台的《防止外來干預法》可能影響其自由形象。
政治2024年2月29日
在中國，X（前推特）是被禁的社媒平台，只有通過"翻牆"才可瀏覽

海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲

海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲

有流亡海外的中國知名博主稱，中國警方正在調查他們在海外社交平台的眾多粉絲。如果消息屬實，說明中國政府對批判性言論的打壓已經蔓延至境外平台。
政治2024年2月26日
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焦點話題

external

香港刮文革風 教師憂遭學生舉報

港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，蒐集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
政治2020年10月26日04:54 分鐘
external

國安法後的「白紙抗議」

港區國安法通過後，香港政府明文禁止港獨口號。香港人決定「遵守法律」，不寫任何標語，將白紙高高舉起，讓人們自行領會意思。
政治2020年7月7日02:51 分鐘