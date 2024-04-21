You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
言論自由
言論自由指一個國家公民，可以按照個人意願表達意見和想法的法定政治權利，這些意見表達不用受政府「事前」的審查及限制，也無需擔心受到政府報復。有時也被稱為意涵更廣泛的表達自由。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月21日
2024年4月21日
美眾議院推進TikTok剝離法案 馬斯克發文反對
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
儘管伊朗政府禁止民眾使用Instagram、臉書和X等西方社群網站，但是政府官員卻在這些平台上開設賬戶。Meta集團刪除該國最高領導人哈梅內伊的賬戶之後，伊朗政府譴責其「侵犯言論自由」。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
23條立法咨詢現「禁社媒」建議，港府忙辟謠
香港《基本法》23條立法咨詢程序結束。徵集到的意見中有人建議將臉書、YouTube等被廣泛使用的社群網站“撤出香港」，媒體報導後引起嘩然。香港政府隨即強調不會禁絕任何社群網站。
法治
2024年3月6日
2024年3月6日
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
北京繼續收緊對香港的箝制
北京繼續收緊對香港的箝制
香港立法者正準備通過中央政府要求已久的基本法第23條立法，屆時將成為香港第二部國安法律。讓我們回顧一下北京在這些年來如何步步收緊對香港的控制。
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
02:29 分鐘
新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？
新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？
數十年來，全球商業樞紐新加坡一直自詡為世界最開放的經濟體之一。但是這個東南亞國家出台的《防止外來干預法》可能影響其自由形象。
政治
2024年2月29日
2024年2月29日
海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲
海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲
有流亡海外的中國知名博主稱，中國警方正在調查他們在海外社交平台的眾多粉絲。如果消息屬實，說明中國政府對批判性言論的打壓已經蔓延至境外平台。
政治
2024年2月26日
2024年2月26日
顯示更多
廣告
跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
香港刮文革風 教師憂遭學生舉報
港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，蒐集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
政治
2020年10月26日
2020年10月26日
04:54 分鐘
國安法後的「白紙抗議」
港區國安法通過後，香港政府明文禁止港獨口號。香港人決定「遵守法律」，不寫任何標語，將白紙高高舉起，讓人們自行領會意思。
政治
2020年7月7日
2020年7月7日
02:51 分鐘