解碼中國：德國外長與北京打交道時的麻煩

德國外長貝爾博克即將前往北京進行訪問。這也是柏林出台中國戰略後，貝爾博克的首度訪華。目前，北京和柏林之間存在著諸多爭議話題。

貝爾博克上一次訪華還是在去年4月，當時德國政府中國戰略尚未出爐。圖為2023年4月，貝爾博克與王毅在北京會晤 圖片來源： Soeren Stache/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）在10月4日的歐盟投票中，德國是少數幾個反對引入對華汽車關稅的國家。大部分成員國都選擇了支持或者棄權。

現在，德國三黨執政聯盟內部據信就此議題出現了分歧。根據德國銷量最大的報紙《圖片報》報導，綠黨籍的外長貝爾博克支持對中國產電動汽車加徵額外關稅，想要借此「向中國政權發出一個訊號」，並有意更加強硬地對待中國。但是最終拍板定奪的卻是社民黨籍的總理肖爾茨，他決定投反對票----儘管德國的反對票根本無力阻擋歐盟出台這一關稅。

其實，貝爾博克對中國的猛烈批判立場早已人盡皆知。去年9月，她就在接受美国福斯廣播公司採訪時將中國領導人習近平稱作「獨裁者」，北京甚至還因此召見了德國駐華大使，認為貝爾博克的言論「荒謬而挑釁」。

柏林墨卡托中國研究中心的政治學者塞沃特 圖片來源： MERICS

德國綠黨不受北京歡迎？

本周早些時候，香港《南華早報》披露，貝爾博克「即將」訪問中國。柏林政府圈內人士只是籠統表示，尚在尋找具體的時間點。再早前，也就是今年的聯合國大會召開期間，中國外長王毅曾和貝爾博克進行過雙邊會談，並向後者發出了「方便時訪華」的邀請。

中共中央對外聯絡部部長劉建超9月底到訪柏林時，曾經和社民黨籍的德國總理府部長施密特(Wolfgang Schmidt)、自民黨副主席福格爾(Johannes Vogel)、在野的聯盟黨主席默爾茨(Friedrich Merz)分別會晤，唯獨綠黨的成員沒能與他會面。當時，綠黨領導層還沒陷入集體辭職危機。

難道中共當局已經不再重視綠黨力推出台的德國政府中國戰略？在那份文件中，德國政府將中國同時定義為「夥伴、競爭者、對手」。去年夏天，正是貝爾博克在柏林智庫「墨卡托中國研究中心」(MERICS)發表演講公佈了這份文件，她說，德國不應「隱藏鋒芒」，「在歐盟，我們有一個非常強大的武器：歐洲內部共同市場。」

MERICS的政治學者塞沃特(Eva Seiwert)指出，和執政聯盟中的其他兩黨相比，綠黨更加注重對華關係中的「對手」角色。「其實這也更符合歐盟的方針。綠黨堅持認為，歐盟不論在面對中國時、還是在總體的外交議題上，都應作為一個整體行動。」

德海軍上將：他們想表明 我們是不受歡迎的 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德中摩擦不斷

近期，柏林和北京之間摩擦不斷。就在9月中旬，兩艘德國軍艦穿越了被中國視作主權水域的台灣海峽。將台灣視作分裂省份的北京拒絕認同西方將台灣海峽稱作「國際水域」的說法。分析人士指出，德國此舉是想遏制中國在印太地區不斷增強的權力訴求。慕尼黑安全會議主席霍伊斯根(Christoph Heusgen)在接受德意志廣播電台採訪時就說，德國必須進行抵禦，不能屈從於強權邏輯，否則就會開啟先例，從而在其他地方也出現類似情況。

中國商務部現在已經就歐盟關稅宣佈了一系列反制措施。就在10月8日，北京宣佈向歐洲的白蘭地酒徵收關稅保證金，稅率在30.6%到39%之間。這一舉措也被認為是歐中貿易爭端進一步升級的訊號。中國方面還表示要對歐盟對華汽車關稅在世貿組織提出上訴，而布魯塞爾也表示會將中方的反制措施訴諸世貿組織。

中國商務部長王文濤9月中旬到訪柏林時，綠黨籍的德國經濟部長哈貝克曾經就雙方互加關稅的惡性循環發出過警告。「我們希望盡力避免關稅互相加碼的貿易衝突，這最終會損害雙方利益。我們需要的是政治解決方案，歐盟委員會和中國必須盡一切努力通過談判解決問題。」

政治學者塞沃特認為，中國政府在德國三黨執政聯盟中區別對待綠黨，很可能有戰略考量。「對於中國政府而言，在德國執政聯盟內部挑起一些分歧也許是有利的。在歐盟層面上，我們也看到北京試圖拉攏部分國家，同時又冷落另一些國家。」

在10月4日的歐盟對華汽車關稅投票中，投反對票的只有德國、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、馬爾他。瑞典、西班牙等12國棄權，義大利、法國等10個國家則支持關稅。

在去年夏天發布德國聯邦政府中國戰略時，外長貝爾博克曾說，這份戰略文件是「採取行動的任務書」。現在，她必須給這份文件注入生機，用她的「價值觀導向外交」來貫徹對中國「既是夥伴、也是競爭者、亦是對手」的定位。

「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。