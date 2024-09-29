解碼中國：北京的「月球外交」

繼美國和前蘇聯之後，中國已成為第三個能將月岩樣本帶回地球的國家，也是第一個成功收集到月球背面塵土樣本的國家，而這些樣本正在成為中國開展魅力外交的手段。

（德國之聲中文網）一個果醬瓶大小的特殊容器中裝滿了灰色粉塵。容器標籤上寫著「CE6C500 」字樣。一位白發男子正用一個帶照明的放大鏡仔細觀看。中國黨和國家領導人習近平以及政治局一眾官員對這個容器充滿了好奇。本周，中國領導層對神秘宇宙有了更多的瞭解：月球背面的灰塵是什麼樣子呢？

習近平等中國領導人正在查看月球樣本。 圖片來源： Xie Huanchi/Xinhua/picture alliance

中國是迄今為止唯一一個成功收集到月球背面塵土樣本的國家。以中國古老傳說命名的「嫦娥六號」使命，六月底將1935.3克月球樣本帶回地球。而此前的「嫦娥五號」使命已經在2020年12月帶回了1731克月表樣本，不過，那一次是從月球面向地球的一面收集到的。

中國單挑世界

美國宇航局NASA目前也制定了重返月球的計劃。1972年，美國的「阿波羅17「成功登月，距今已經過去了整整52年。中國的登月使命則正在進行。不同的是，美國的登月計劃「Artemis」有歐洲航天局ESA，德國航空航天局DLR以及日本、以色列、義大利、英國和加拿大等總共43個國家共同參與，而中國則是在單獨行動。

9月23日，中國的頂級科研人員在北京的人民大會堂舉行會議。中國黨和國家領導人習近平對嫦娥使命予以了最高的評價：「探月工程聚焦關鍵核心技術領域持續攻關，在科學發現、技術創新、工程實踐、成果轉化、國際合作等方面取得豐碩成果，走出一條高品質、高效益的月球探測之路，為我國航天事業發展、為人類探索宇宙空間作出了重大貢獻。 」

「嫦娥六號」正在月球背面採取樣本。 圖片來源： Jin Liwang/Xinhua/AP/picture alliance

太空中的地緣政治

不過，出於意識形態的原因，中美兩國在距離地球38萬公里的太空中開展合作，目前仍是幾乎無法想像的事情。NASA局長尼爾森（ Bill Nelson）擔任過三十年的民主黨國會議員，1986年曾作為太空人搭乘哥倫比亞號太空梭在太空中逗留過六天。2022年，他曾批評中國缺乏同美國合作的意願，他說「跳探戈，必須是兩個人。」

事實上，受法律規定的限制，不能同中國開展合作的恰恰是美國宇航局。2011年，美國國會討論預算案時出台法律，禁止美國宇航局同中國開展任何形式的合作。阿靈頓國家安全太空協會（NSSA）的一份報告中稱，長期的地緣政治競爭將不僅侷限於近地太空，還將擴展至整個地月系統。NSSA 研究人員伯科威茨（Marc Berkowitz）和威廉姆斯（Chris Williams）寫道：「中國認為自己正與美國進行一場新的太空競賽，並打算最終成為贏家。」

合作仍有機會？

2023年底，美國的月球研究人員還是得到了一次例外許可。多家媒體報導稱，美國宇航局曾在一份致全體科學家的內部郵件中稱，出於研究目的，他們可以向中國宇航中心申請嫦娥五號帶回的月球樣本。據報導，NASA為此還向國會提交證明，宣稱這一個案並不會造成「數據和技術洩露的風險」。

美國國家宇航局長尼爾森正在介紹2025年環月使命的太空人。 圖片來源： Mark Felix/AFP/Getty Images

在2024年4月的第一輪申請中，有10名候選人，其中5人來自美國，包括美國國家航空航天局（NASA）月球岩石館館長齊格勒（Ryan Zeigler）。中國國家航天局的資料顯示，德國科隆大學的宇宙化學家明克爾（Carsten Münker） 也在申請者之列。

北京從容面對

嫦娥六號帶回的月表樣本目前正在北京進行分類。在月表挖掘到的月岩樣本則已經包裝完畢，九月底中國方面表示，對月岩鑽孔取樣的工作還將持續兩到三個月。

美國佛羅里達州甘迺迪航天中心展出的月球樣本。 圖片來源： DW

美國國家航空航天局NASA需要不斷向國會申請經費，而與之不同的是，中國雄心勃勃的航天計劃則沒有經費方面的後顧之憂。為了這一弘揚國威的形象工程，中國政府從不吝嗇金錢，因為這也是一個展示治國能力的好機會。

而月表樣本，也常常被中國用來開展魅力外交。而將月表樣本作為禮物，原本是美國的創意。中美建交之前，1978年，卡特總統的安全顧問布熱津斯基訪華時，就曾向中國政府饋贈過一克月岩樣本。

中國的一個月球樣本送給了俄羅斯。2022年4月，俄羅斯總統普丁訪華時，得到了1.5克的月岩樣本。作為回報，一年之後，普丁也向中國領導人習近平回贈了1.5克月岩樣本，這是1970年代蘇聯時期一次登月使命中獲得的。

歐洲也有一個國家獲得了這樣的禮品。2023年，法國總統馬克宏訪華時，獲贈月表樣本，中方的說法是「為了共同的科研」。目前，這份月表樣本收藏在巴黎自然歷史博物館中。

2030年前實現載人登月

中國國家博物館中展示著「月岩一號樣本」。而在開國元首毛澤東的故鄉韶山，也存放著少量月岩樣本，這是中國共產黨做出的一種政治姿態。據稱，早在七十年代，毛澤東就曾發出大力發展航天事業的號召。

北京國家博物館裡的「月球樣本一號」。 圖片來源： HPIC/dpa/picture-alliance

迄今為止，已經有12人登上了月球，他們全部來自美國航空航天局NASA，而這些太空人總共從月球帶回了總重為381.7公斤的樣本。中國則後來居上，中國國家航天局宣佈，2030年之前，月球上將會有人講中國話。月球上是否真有嫦娥，中國太空人將一探究竟。

「解碼中國」是德國之聲的一個系列節目，從德國和歐洲的角度對中國在當前國際問題上的立場和論點進行批判性解讀。

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