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西門子

德國企業，在電機和電子領域是全球業界先驅，並活躍於能源、醫療、工業及基礎建設與城市業務領域。

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深度報導

博世老闆哈騰（Stefan Hartung）說，博世可以為中國汽車產業在全球擴張助一臂之力

德語媒體：歐美商界盼加入中國的新質發展

德語媒體：歐美商界盼加入中國的新質發展

《商報》關注了北京舉行發展論壇，指出在企業高層的眼裡，中國市場的地位尚無法取代；《法蘭克福評論報》發現越來越多的中國銀行結束或減少了同俄羅斯的支付關係。
經濟2024年3月26日
澳洲战略政策研究所（ASPI）指出，Transemic在2020年將西門子軟體轉售給了被美國列入黑名單的北京理工大學。

不賣了！壓力山大 西門子終止與中企合作

不賣了！壓力山大 西門子終止與中企合作

西門子宣佈終止與北京天聖華訊息技術有限公司Transemic的合作。這家中國軍工企業被指利用西門子技術給中國軍備升級。美國之前已將其列入制裁黑名單。
科學2023年7月17日
大眾汽車在上海的工廠

德國對華經濟依賴持續加深 問題出在哪？

德國對華經濟依賴持續加深 問題出在哪？

德國和中國之間的經濟交流一直以來相當熱絡，但在俄烏戰爭爆發之後，德國政府開始思考：如何降低對單一國家，特別是對中國的經濟依賴。然而，目前德國對中國的依賴仍然只增不減，到底問題出在哪？
政治2023年4月7日
Kaffeefilter von Melitta Bentz

這五件神器都是德國人發明的？！

這五件神器都是德國人發明的？！

德國擁有許多開創性的發明成果，許多發明創造迄今都影響著人類世界的發展，你知道嗎，電腦、膠帶這些日常用品的出生地都是德國。德國還有哪些人們普遍應用的創新發明呢？
科學2023年1月14日
德國工業巨頭西門子總裁博樂仁（Roland Busch）今年2月在股東大會上的資料圖片

專訪西門子總裁：我們正在讓供應鏈多樣化

專訪西門子總裁：我們正在讓供應鏈多樣化

西門子總裁博樂仁（Roland Busch）接受德國之聲記者Richard Walker的採訪，談到了西門子在中國的業務以及對華戰略。鑑於對中國犯台的擔憂加劇，Richard Walker向西門子總裁問及德國業務往來多樣化的問題。
經濟2022年11月14日
德國經濟部長哈貝克

德國經濟界究竟怎樣對中國定位？

德國經濟界究竟怎樣對中國定位？

第17屆德國經濟亞太會議11月13日在新加坡舉行，對中國的定位是會議的焦點議題。德國經濟部長哈貝克在會上再次強調減少對中國的依賴是何等重要。德國經濟界高管對此表示贊同，但也指出，供應鏈和銷售市場多樣化的形成需要10年、20年的時間。
政治2022年11月14日
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