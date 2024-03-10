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西藏
中華人民共和國西南邊疆的民族自治區。
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深度報導
流亡印度藏人：重獲自由 但為未來擔憂
流亡印度藏人：重獲自由 但為未來擔憂
過去曾一度每年有數千藏人逃離中國、前往印度，去年，這一人數還不到十來人。西藏流亡政府提供了這一訊息。活動人士說，藏人在中國的活動受到監控，許多人也擔心如果逃亡，可能會被捕，或者自己的親戚受到牽連。
人權
2024年3月10日
2024年3月10日
聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利
聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利
聯合國人權事務高級專員蒂爾克本周一（3月4日）表示，中國正在侵犯其新疆和西藏地區的基本權利，蒂爾克呼籲中方做出改變。他還要求北京釋放因「尋釁滋事」這一不明確定義的罪名而被捕的人權人士。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
非政府組織：德國旅行社在新疆人權問題上助紂為虐
非政府組織：德國旅行社在新疆人權問題上助紂為虐
聯合國人權理事會正在討論中國的人權狀況。除香港民主運動遭到殘暴打壓之外，非政府組織還對一些歐洲旅行社提供新疆旅行項目的做法提出了批評。
政治
2024年1月25日
2024年1月25日
媒體: 中國廣泛遊說非西方國家讚揚其人權記錄
媒體: 中國廣泛遊說非西方國家讚揚其人權記錄
據知情外交官和相關文件透露，中國正在廣泛遊說非西方國家在周二舉行的聯合國人權理事會對中國人權記錄的審議會議上讚揚中國人權記錄。有非洲外交官證實收到了中國代表團的請求，並表示將按照要求行事。
政治
2024年1月22日
2024年1月22日
中國人權2023：即便微小的自由空間也被消滅
中國人權2023：即便微小的自由空間也被消滅
人權觀察組織發表最新報告，其中中國的部分寫道，高壓統治以及日益嚴密的社會控制正在對該國經濟和社會造成愈來愈大的損害。
人權
2024年1月12日
2024年1月12日
西藏流亡政權：中國正推行同化教育
西藏流亡政權：中國正推行同化教育
流亡藏人政權日前透露，正在和北京秘密談判達賴喇嘛返回西藏等一系列話題。不過分析人士指出，談判不太可能取得成果。流亡政權負責人還指責中國政府試圖同化西藏青少年，消弭西藏傳統文化。
人權
2023年12月8日
2023年12月8日
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