西班牙遭遇數十年來最嚴重水災，已有158人遇難

西班牙巴倫西亞地區發生大規模洪水災害，已造成至少158人死亡，多人失蹤。官方表示，隨著搜救工作的進展，死亡人數還有可能上升。

（德國之聲中文網）西班牙東南部發生大規模洪水災害，已造成至少158人死亡，多人失蹤。目前，大約 1000 名西班牙軍人、警察和消防員一起在巴倫西亞地區的廢墟中展開搜救工作。

西班牙首相桑切斯已宣佈全國哀悼三天，並於周四（10月31日）前往受災地區訪問。

周四，他呼籲遭受整整一代人中最嚴重洪水襲擊的居民留在家中。

"請留在家裡……聽從緊急服務的指示……現在最重要的是盡可能多地拯救生命。"桑切斯對巴倫西亞省和卡斯特利翁省的居民說道。

這是1973年以來西班牙經歷的最嚴重的一次洪水災害，短短數小時內該地區降下相當於一整年的雨量。

科學家警告稱，由於人為導致的氣候變化，此類極端天氣事件正變得更猛烈、持續時間更長、發生頻率更高。

科學家警告稱，由於人為導致的氣候變化，此類極端天氣事件正變得更猛烈、持續時間更長、發生頻率更高。 圖片來源： Manu Fernandez/AP/picture alliance

電力中斷，飲用水缺乏

周四上午，成千上萬受災家庭仍然缺乏電力和飲用水，數百輛汽車和卡車被洪水沖走後散落在街道上。

當局表示，位於巴倫西亞郊區的帕伊波塔市受災最嚴重，約有40人因洪水喪生。

西班牙廣播電視台（RTVE）稱，其中有六名死者是在一家養老院中遇難的。

巴倫西亞地區的官員表示，該地區至少由92人遇難，倖存者被安置在消防站等臨時住所中。他們表示，隨著更多遺體被發現，死亡人數可能還會增加。

在馬德里東南部的卡斯蒂利亞-拉曼查地區，有兩名女性遇難，而在安達盧西亞地區發現一名英國公民遇難。

成千上萬受災家庭缺乏電力和飲用水，數百輛汽車和卡車被洪水沖走後散落在街道上。 圖片來源： picture alliance / ASSOCIATED PRESS

總理和國王的慰問

桑切斯在周三的電視講話中表達了哀悼之情，稱"整個西班牙都與你們一同悲痛……我們不會拋棄你們。"

他表示，這次災難尚未結束，並承諾"我們將投入所有必要資源，只要有需要，就會繼續努力，從這場悲劇中恢復過來。"

國王費利佩六世稱他對這場災難"深感悲痛"，並向遇難者表示"深切的哀悼"。

大約 1000 名西班牙軍人、警察和消防員一起在巴倫西亞地區的廢墟中展開搜救工作 圖片來源： Víctor Fernández/AP Photo/picture alliance

巴倫西亞地區政府首席官員馬松（Carlos Mazon）反駁了通知居民消息發得太晚的批評，稱自周日開始就已發出警報。

該地區政府因直到周二晚上8點才向人們的手機發送洪水警報而受到批評，當時一些地區的洪水已經洶湧而來。

（德新社、美聯社、法新社）

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