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西爾維奧‧貝盧斯科尼

義大利政治人物、企業家，數度出任義大利總理，同時也是AC米蘭班主、傳媒大亨、歌手、超級富翁。

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深度報導

貝盧斯科尼曾三度出任義大利總理。

義大利前總理貝盧斯科尼去世

義大利前總理貝盧斯科尼去世

義大利前總理、億萬富翁、AC米蘭俱樂部主席貝盧斯科尼周一（6月12日）在米蘭去世，終年86歲。貝盧斯科尼是全世界知名度最高的義大利人之一，生前他也因私生活作風惹來極多爭議。
政治2023年6月12日
Comedian and pundit John Oliver brought the tumultous Italian election to the attention of a wider audience in one of his famous TV segments, skewering Berlusconi. Oliver's solution to Italy's unwieldy democracy? Encouraging Italian lawmakers to appoint him: "Incredibly, I am far from your worst option," he joked while cuddling a lamb.

義大利特色民主：大選期間歡樂多

義大利特色民主：大選期間歡樂多

義大利大選已經過去了2個月時間，但是由於各黨之間分歧巨大，五輪談判之後，新內閣至今難產。現在，義大利總統馬塔雷拉呼籲各黨組建「臨時中立政府」，並警告稱，否則只能重新大選。而對於看熱鬧的旁觀者而言，重新大選卻並非什麼壞事。
政治2018年5月13日7 張圖
Italien - Silvio Berlusconi

AC米蘭中國投資商涉嫌幫貝盧斯科尼洗錢？

AC米蘭中國投資商涉嫌幫貝盧斯科尼洗錢？

雖然交易早已經完成，但義大利前總理貝盧斯科尼向中國投資者出售意甲俱樂部AC米蘭的事情再起波瀾。義大利司法機關懷疑這起交易涉及幫助貝盧斯科尼洗錢，已經展開調查。
體育2018年1月13日
external

義大利前總理貝盧斯科尼宣揚素食復活節

義大利前總理貝盧斯科尼宣揚素食復活節

義大利前總理貝盧斯科尼復活節前致力於宣傳保護動物權益，這是義大利減少肉類消費活動的一部分。
社會2017年4月13日00:34 分鐘
Italien Enrico Letta Misstrauensvotum

義大利總理兩次贏得信任投票

義大利總理兩次贏得信任投票

2013年12月12日

意參議院罷免貝盧斯科尼參議員資格

意參議院罷免貝盧斯科尼參議員資格

2013年11月27日
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