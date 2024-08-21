西方航空公司為何縮減中國航班？

航空業數據顯示，由於中國旅遊需求疲軟、成本上升以及繞開俄羅斯領空延長了飛行時間等原因，西方航空公司開始避開中國航線，而中國航空公司正在國際航線上獲得更多的市場份額。

（德國之聲中文網）俄烏戰爭已持續逾兩年，由此導致的俄羅斯空域封鎖對西方航空公司造成衝擊。近期有多家航空公司全面取消或暫停往返中國的航線，原因是歐洲航空公司在中國航線上必須繞行俄羅斯領空，大幅提高飛行成本。與此同時，中國的航空公司正不斷擴大海外業務。

英國航空公司不久前宣佈，自今年10月26日起暫停倫敦和北京的直航航班一年。今年7月，另一家英國航空公司維珍航空宣佈，由於飛行時間增加，10月底開始無限期取消英國和中國之間僅余的倫敦上海航線。

路透社指出，英航和維珍航空將可利用珍貴的倫敦希斯羅機場起降時段，開闢其他可能更有利可圖的航線。

澳洲航空則在5月以航班未滿載以及中國旅遊需求低為由，宣佈暫停雪梨-上海航線。

德國漢莎航空上半年業績疲軟的原因之一是飛往中國的航班利潤降低。其他航空公司也指出，西方國家前往中國旅行的需求持續低迷。

德國漢莎航空2024上半年業績疲軟的原因之一是飛往中國的航班利潤降低 圖片來源： Lando Hass/dpa/picture alliance

避開俄羅斯增加飛行時間及燃料成本

2022 年烏克蘭戰爭爆發後，歐美和其他國家的航空公司遭莫斯科或本國政府禁止進入俄羅斯領空，或出於安全考慮選擇不飛越俄羅斯領空。另一方面，中國航空公司航班繼續飛越俄羅斯空域，取道較短的北方航線前往歐洲和北美。

以倫敦-北京航線為例，英國航空的飛行時間要比中國南方航空去年開通的同一航線多出兩個半小時。與中國競爭對手相比，西方航空公司面臨更高的燃料和成本。

在國內航線的激烈競爭壓低票價和盈利之際，這擴大了中國航空公司的成本優勢，使其能夠在國際市場上佔據更大份額。

漢莎航空首席執行官施波爾（Carsten Spohr）6月曾表示，「中國目前非常困難，因為中國航空公司向市場投放了大量運力」，導致航線的利潤「沒有那麼高」。今年夏季，漢莎航空從慕尼黑和法蘭克福飛往北京、上海和香港的班次為每周35班，為2019年新冠疫情前運輸量的66%。

根據機場營運商Fraport公佈的數據，德國最大機場法蘭克福機場每周有57個班次飛往中國，仍比新冠疫情前的水準低17%。

旅遊數據公司OAG分析師格蘭特（John Grant）表示：「中國航空公司的成本通常比國際競爭對手低30%左右。」

根據路透社分析的航空分析公司Cirium航班資料，包括中國南方、中國東方和中國國際航空在內的中國航空公司，7月份營運的國際航班數量是2019年7月的90%。外國航空公司的航班則僅為新冠疫情前的60%。

漢莎航空的施波爾表示，漢莎集團在亞洲的疲弱並非由於缺乏經濟機會，而是「中國航空公司提供的過剩運力」。

德國最大機場法蘭克福機場每周有57個班次飛往中國，仍比新冠疫情前的水準低17% 圖片來源： Helmut Fricke/dpa/picture alliance

政治因素

除了飛行成本增加外，一些往返中國的航班因政治問題受阻。印度和中國之間的客運航班在新冠疫情後因邊界爭端而未恢復。

在2020年雙邊航空服務協議暫停後，中國和美國之間的航班量約為2019年的五分之一。

Cirium數據顯示，中美之間的航班授權已逐漸增加，但美國航空公司在每周獲准的50個航班中只運行 35 個航班，而中國航空公司已增至每周 49 個航班。

聯合航空上月表示，由於中國的旅遊需求「大幅」降低，該公司已將運力重新分配到亞太的其他地區。

美國主要航空公司和工會團體 4 月在一封信中要求拜登政府，暫停批准中國航空公司的航班，理由是中國政府持續實施「反競爭政策」以及繞飛俄羅斯的劣勢。

（路透社、法新社、德廣聯）

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