西方七國就2035年前退出煤電達成共識

在全球碳排放總量中，西方七國佔比五分之一。因此，上述七個工業發達國家就去碳化進程達成的共識，對全球氣候保護努力當然也具有極其重大的意義。

（德國之聲中文網）西方七個主要工業國家計劃在2035年之前，基本上停止使用以煤炭為燃料的發電廠。來自德國、法國、英國、義大利、日本、加拿大以及美國的氣候、能源以及環境部長在義大利都靈就上述共同去碳化進程達成了共識。

七國集團在共同發表的閉會聲明中確定了這樣的目標：「依照各國的零排放路線圖，在 2030 年代前半期或在氣溫升幅限制在 1.5 攝氏度的指定時間框架內，逐步淘汰我們能源系統中現有的未進行碳捕集的燃煤發電」。換言之，必要情況下，擁有嚴格氣候保護目標和氣候中性計劃的國家將可以讓其燃煤發電廠運行更長時間，這樣的後門條款也同樣適用於德國。

化石燃料的燃燒過程中，會釋放出大量二氧化碳。圖為德國北威州的一個煤電廠。 圖片來源： Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

「歷史性的協定」

英國能源事務國務秘書鮑維（ Andrew Bowie）對Class CNBC 電視台表示，這是一項「歷史性的協議」。他表示，去年杜拜舉行的聯合國氣候保護會議上，各方就未能達成這樣的共識。杜拜氣候會議上，各方雖然發出了逐步淘汰化石燃料發電的呼籲，但並未確定實現這一目標的具體時間。

德國聯邦環境部表示，西方七國達成的協定具有里程碑意義，而德國為七國集團確定退出燃煤發電的具體日期付出了關鍵性的努力。

在七國集團內部，各國燃煤發電在能源供給中的比重並不相同。作為七國集團輪值主席的義大利，2022年燃煤發電在供電總量中佔比低於5%。義大利政府計劃，在2025年就全面停用燃煤發電設備，只有撒丁島的燃煤發電設施可以運行到2028年。

相比之下，德國發電總量中，燃煤發電在2022年的佔比高達33%，2023年時仍達四分之一。來自德國聯邦統計署的數據顯示，燃煤發電是德國排名僅次於風力發電的、排名第二的發電方式。

經濟落後地區對退出煤電缺乏信心

社民黨、自民黨和綠黨組成的聯合政府在其2021年制定的聯合執政協定中寫道，理想狀態下，應在2030年就實現上屆政府有關在2038年退出煤電的目標。北威州境內的煤炭開采區已經開始這樣做。然而，經濟實力較為薄弱的德國東部地區仍需通過開采褐煤用於發電，例如布蘭登堡州、薩克森州和薩克森安哈特州。在上述地區人們，仍對淘汰煤電持強烈的保留態度。

在七國集團內部，法國已經決定在2030年全面淘汰煤電，而在用電總量三分之一源自化石燃料的日本，政府一直拒絕就淘汰煤電提出具體日期。聯合國氣候保護專員施泰爾（ Simon Stiell）再度呼籲工業發達國家，發揮政治及經濟影響力，並利用技術優勢，為全面淘汰化石能源付出努力。

德國經濟薄弱地區仍很難淘汰煤電。圖為布蘭登堡州最後一座仍在營運的露天煤礦。 圖片來源： Norbert Neetz/imageBROKER/picture alliance

七國集團在全球經濟總量中佔比近40%。來自2021年的數據顯示，工業七國在全球碳排總量中約佔21%。二氧化碳被稱為溫室氣體，通常是在燃燒煤炭、天然氣或石油時而被排放進大氣層的。

相比之下，獲取同量能源的過程中，燃燒煤炭時釋放出的二氧化碳要遠遠多於燃燒原油。在大氣層中，一些原本會被釋放到太空的熱量被部分被溫室氣體所吸收，從而導致了全球氣候變暖。

（德新社，法新社，路透社）

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