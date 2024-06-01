被歐盟列為超大平台 Temu須遵守更嚴格規定

中國電商巨頭拼多多旗下的跨境平台Temu今後必須遵守歐盟更嚴格的規定。根據《數字服務法案》，歐盟委員會將其歸類為「超大型線上平台」。

（德國之聲中文網）歐盟委員會周五（5月31日）宣佈，根據新的《數字服務法案》（DSA），中國跨境電商平台Temu將被歸類為「超大型線上平台」，因為其在歐盟的月均用戶已超過4500萬。這意味著，Temu將必須遵守該法案最嚴格的規則和義務，其中包括評估和降低「系統性風險」。

歐盟的執行機構歐盟委員會在一份新聞稿中指出：「Temu必須將措施落實到位，以應對以下風險，如展示和出售假冒偽劣品以及侵犯智慧財產權的商品。」歐盟委員會補充道，該公司可以通過採取下列措施來實現這一目標，例如，修改用戶界面，以便更好地報告和發現可疑的產品展示；改善審核流程，以便迅速刪除非法商品；改進算法，以防止推廣和銷售違禁商品。

針對歐盟委員會的最新決定，Temu在一份聲明中表示：「我們完全致力於遵守《數字服務法案》的規則和規定，以確保安全與透明以及保護我們在歐盟境內的用戶。」

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平台越大 責任越大

原則上，《數字服務法案》要求「超大型線上平台」比其他平台遵守更多的規則，例如，「超大型線上平台」必須比以往更快地刪除其網站上的非法內容，用戶也應該更容易舉報此類內容。根據歐盟委員會的規定，Temu現在有四個月的時間來履行相應的義務並提交報告。歐盟委員會隨後將對報告進行審查。

中國電商巨頭拼多多從2022年開始拓展海外市場，其海外版Temu意為「Team Up, Price Down」，即買的人越多，價格就越便宜。雖然低廉的定價使其迅速佔領了可觀的市場份額，但是Temu也面臨諸多挑戰，例如來自環保和消費者保護組織的質疑和批評。

自去年《數字服務法案》生效以來，歐盟已將美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）、中國科技巨頭阿里巴巴旗下電商平台全球速賣通（AliExpress）和分別來自中國和德國的時尚網購平台Shein和Zalando，以及社交平台Facebook、TikTok、YouTube、Instagram和谷歌搜索（Google）等二十多家科技公司列為「超大型線上平台」。其他在歐盟營運的線上服務商也需要遵守這部法律的一般要求。一旦被認定違反了法案，相關企業將面臨最高可達全球營業額6%的罰款。

（美聯社，德新社）

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