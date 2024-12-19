美籍華人承認在曼哈頓設立中國海外警站

去年在美國紐約被FBI逮捕的華人陳金平昨天在法庭承認曾在曼哈頓設立了一處未申報的警察站，充當外國代理人的指控由此成立。該案明年5月宣判。

（德國之聲中文網）美籍華裔男子陳金平周三（18日）向布魯克林法院認罪，承認未經授權充當中國政府的代理人，在曼哈頓下城管理一個"中國警察站"，旨在鎮壓海外反對中國當局的異議人士，讓他們噤聲。他還承認在美國聯邦調查局接觸他時隱瞞相關行為。

據美聯社報導，現年60歲的陳金平和同案被告盧建旺從2022年初開始，在曼哈頓唐人街開設中國公安部在當地的分支機構，其辦公室佔據一個樓層。美方調查指出，該單位提供的服務內容除了協助中國公民更新駕照等基本服務外，也涉及追蹤居住在美國的中國民主活動人士。

2022年秋季，在美國聯邦局調查期間，陳金平及盧建旺被發現刪除了與中國公安部官員的手機通訊往來，檢方認為此舉涉嫌妨害司法。兩人最終於2023年4月正式遭到逮捕。

美國司法部助理總檢察長奧爾森（Matthew Olsen）周三透過聲明表示，"這個非法警察局的設立並不是為了公共安全，而是為了進一步實現中華人民共和國直接侵犯美國主權的邪惡和鎮壓目的"。

據信，中國在北美、歐洲和其他有華人社區的區域都設立了此類秘密警察哨所，但北京方面否認它們是警察局，將其稱之為"警僑事務海外服務站"，表示它們的存在主要是為公民服務。

周三，陳金平的律師拒絕發表評論。陳金平案將於明年5月30日宣判，他面臨最高5年的監禁。

被指責設在紐約的海外警察站地點 圖片來源： Bing Guan/REUTERS

中國外交部早前回應，中國奉行不干涉他國的政策，美方所指的所謂的警察站並不存在。中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評道，美方打著跨國打壓的幌子起訴中國公民，捏造罪名"行使長臂管轄權"，純屬政治操弄，目的是抹黑中國形象。

美國司法部近年來持續打擊北京"跨國鎮壓"行動。今年8月，美國聯邦法院陪審團裁定，涉嫌為中國政府從事間諜活動的華裔美國公民王書君罪名成立，包含在美國為中國政府充當代理人、蒐集異議人士情報、向美國政府做出虛假陳述等，最嚴重將面臨25年監禁。

(美聯社等)

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。