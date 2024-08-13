被扣台灣漁船部分船員獲釋 船長仍在押

8月13日，被扣押在福建的4名船員先是搭乘中國大陸方面的船隻，隨後在台海中線換乘到一條台灣漁船上返回澎湖。這艘台灣漁船7月初在福建泉州市海域被中國海警扣押，理由是違反了伏季休漁令。台灣方面則表示中方應務實處理兩岸傳統共同漁場的事務。

（德國之聲中文網）據台灣中央社報導，7月初遭中國海警強制登檢扣押的澎湖漁船"大進滿88號"，船上1位台籍與3名印尼籍船員已於13日上午獲釋，從福建圍頭港被護送至台海中線，接著由另一艘台灣漁船接駁返回澎湖。不過，船長和船隻仍被留置，"因涉法律問題，尚待走完法律程序"。

此案主要協調者為台灣前立委林炳坤、澎湖前副議長陳雙全等人；12日，他們在泉州探視遭留置的船長等人，並會見福建省台辦三通處長李忠惠。中國同意先釋放船員，但船長可能須待裁罰確定後才能獲釋，目前尚不清楚具體時程。

中國海警局及國台辦發言人朱鳳蓮表示，4位獲釋船員"違法情節輕微，不予追究刑事責任"，但另一位涉案人員"仍在進一步調查中"。

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此案發生時，正值中國單方面宣告的"伏季休漁期"，一般認為該船是因違規越界捕撈而遭扣押。台灣漁業署主張，靠近金門、位於中國領海之內的該水域是兩岸漁民共同作業的"傳統漁場"，中方應"務實處理"。

今年5月中旬，中國發布"海警3號令"，賦予中國海警可登檢、扣押涉嫌非法進入中國領海的外國船隻與人員，能未經審判拘留涉嫌非法侵入者最多60日；台灣政府指出，自此新規實施之後，中國海警"在各處生事狀況變多，動作變大"，而且"異於以往，在伏季休漁期間，全面強勢執法"。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳向德國之聲指出，這顯示北京欲以海警執法，鞏固對台海的"管轄權"。

此外，今年2月兩名中國大陸漁民駕駛一艘未註册快艇在金門海域被台灣海巡船追捕，快艇傾覆導致兩名漁民不幸身亡，此案加劇了兩岸緊張局勢。之後，北京方面加大了在金廈水域的海警巡邏力度，金門附近的一艘台灣旅遊船還遭到登船臨檢，引發台北方面的抗議。

包圍台灣外島的中國漁船 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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