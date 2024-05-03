血染西南印度洋 報告揭中國遠洋漁業剝削實錄

中國遠洋船隊規模為世界之最，其海上影響力在全球擴張的同時，非法活動也劣跡斑斑。近期一份國際調查報告披露，中國漁船在西南印度洋非法捕撈，加劇該地區的漁業資源枯竭，剝削漁工的違反人權行為則宛如海上「現代奴工錄」。

（德國之聲中文網）「捕撈到鯊魚之後，他們只管取走魚鰭，魚身就丟回海裡」，「有時候我們一天要工作18、19個小時，如果漁獲豐收，甚至要工作22個小時」。曾在中國漁船工作的外籍漁工如此向環境正義基金會（Environmental Justice Foundation, EJF）指證，自己目睹或經歷的遭遇。

中國是世界漁業大國，擁有全世界規模最大、數量最多的遠洋捕撈船隊，但根據「非法、瞞報及無管制捕魚指數」（IUU Fishing Index），中國在全世界152國家中名列最惡之首。

總部位於倫敦的國際非政府組織EJF今年初發佈調查報告 與影片報導披露，中國遠洋漁船在西南印度洋海域進行非法、瞞報及無管制捕魚（IUU）活動，並涉及剝削船員等違反人權行為。

EJF資深研究員卡勒姆諾蘭（Callum Nolan）告訴DW，中國遠洋船隊在全球多地的非法活動是亟需解決的「系統性問題」。

「這不是少數船隻的問題，也不是少數壞人或船長的問題。我們看到的是中國遠洋船隊的整體問題。我們在西南印度洋的發現，也大致反映了我們在其他地方的發現，包括非洲與西非......這確實令人擔憂。」諾蘭表示。

如何影響東非漁場？

中國遠洋漁船在拉丁美洲與西非的非法活動行之有年，遭到國際獨立組織廣泛批評。EJF最新發佈的調查報告，則是首度針對東非沿岸的西南印度洋海域進行較全面檢視。

EJF採訪了44名曾在西南印度洋的中國鮪魚船隊工作的漁民。調查顯示，80%的受訪者指證，他們所在的中國漁船曾經發生捕鯊割鰭的非法行為；59%的人指證存在故意捕捉、傷害脆弱海洋巨型動物的行為。

根據世界自然基金會，印度洋是全球漁業產量第二高的海洋，支持著世界第二大鮪魚漁業。EJF報告指出，2016年至2021年期間，西南印度洋地區約36%的捕撈活動可能屬於IUU的捕撈活動；鮪魚捕撈方面，此一數字更高達48.7%。

中國並非西南印度洋過度與非法捕撈的唯一責任國，但被視為主要的罪魁禍首之一。EJF報告提及，馬達加斯加與莫三比克是首當其衝的非洲國家。

馬達加斯加海域是世界著名的野生蝦漁場，當地漁民經常譴責國、內外工業蝦拖網過度與非法捕撈，使得蝦類數量越來越少。

EJF報告指出，馬達加斯加共有19艘非以鮪魚為捕撈目標的中國漁船。這些拖網漁船均懸掛東道國國旗，使得它們得以在該國專屬經濟區內進行捕撈，其主要目標正是沿海蝦類。

諾蘭表示，儘管很多時候會為當地漁民設立保留區，不讓大型工業外國船隻進入，但他們發現中國拖網漁船常在夜晚進入保留區捕撈，導致工業船隻和小型獨木舟發生碰撞，不乏獨木舟的漁網遭到工業船隻的引擎碾碎、或者纏住的情況。

非洲漁民容易受到中國大型拖網漁船的影響。（示意圖） 圖片來源： Wang Guansen/Xinhua/picture alliance

「這給當地人帶來了巨大的經濟問題，因為突然間他們不得不購買新的漁網，或必須暫停捕魚來修補漁網，獨木舟也可能受損。這樣的後果可能持續數週或數月，在某些情況下，特別是在這份報告中涉及的馬達加斯加和莫三比克的拖網漁業方面，這種影響非常直接。」

根據報告，莫三比克約20%的沿海居民依靠漁業維生。近幾十年來，莫三比克的魚類資源不斷減少。據估計，過去25年間，個體漁民的總捕獲量下降了近30%。

現代海上奴工？

中國遠洋漁船仰賴許多外籍漁工，他們多半來自印尼與菲律賓。EJF採訪的44名漁工中，100%的人表示船上的工作和生活條件惡劣；96%的人必須超時工作；55%的人甚至遭遇人身暴力。

根據報告，2017年至2023年期間，受訪漁工通報中國的遠洋鮪魚船上有4人死亡，包括1名疑似跳海自殺的船員。

印尼移工工會（SBMI）的調查也顯示了類似惡況。SBMI的海事與法律分析部協調員高爾（Dios Aristo Lumban Gaol）告訴DW，該組織的調查報告與紀錄片曾披露，印尼船員在中國船隻上遭受奴役、暴力對待的困境，且「這種行為至今仍在繼續」。

高爾指出，大多數印尼船員的生活與工作條件非常惡劣，甚至有船員因此死亡。例如，難以獲得礦泉水，只能依靠海水蒸餾，但由於水質惡劣，往往導致健康問題。此外，船上還存在歧視做法，即中國船長或船員飲用來自陸地的礦泉水，印尼船員則飲用蒸餾海水。印尼船員食用過期、腐爛或變質的食品也多有所聞。

「諷刺的是，這些印尼船員每天都要捕撈鮪魚、藍鰭鮪魚、魷魚、蝦等高價值魚類，這些新鮮魚類通常由富裕的國際社群消費，但在懸掛中國國旗的船上，船員們卻面臨著惡劣的生活和食品條件。」

2020年，印尼民眾在中國駐雅加達大使館前抗議非法和無管制的捕撈活動。 圖片來源： Dasril Roszandi/NurPhoto/picture alliance

中國如何回應批評？

根據EJF最新報告，在西南印度洋從事IUU捕撈和人權侵害的中國企業，其中違規數前三名包含中魯遠洋、浙江大洋世家及中國農業發展集團。

DW就此聯繫三家企業，中魯遠洋稱目前正在對EJF報告中提到的相關問題進行核實；浙江大洋世家表示已針對報告內容逐項展開內部調查，但發現報告中的指控「缺少事實依據和嚴謹性」；中國農業發展集團至截稿前尚未回覆。

面對多項指控，中國政府長年否認有管理不善之處，並於去年發佈《中國的遠洋漁業發展》白皮書，表示該國堅持「零容忍」打擊非法捕撈，並對遠洋漁船實施了「全球最嚴格的船位監測管控措施」。

白皮書另指，中國在推動漁業資源長期永續利用已取得「顯著成效」，其中羅列了多項官方近期實施的漁業政策，包含公海自主休漁、捕撈限額、遠洋漁業企業履約評估制度等。

此外，遠洋漁業作為發展「藍色經濟」的重要一環，受到中國政府長期大力扶持，其中又以燃料補貼為大宗。

2022年，世界貿易組織的成員國達成一項漁業補貼協定（Agreement on Fisheries Subsidies），旨在禁止國家透過「有害」補貼，鼓勵自身漁船過度捕撈、威脅全球魚類資源永續生存。

該協議需獲得三分之二成員國的簽署才能正式生效。中國去年正式表態接受該協議，商務部長王文濤當時承諾，中國將與所有成員合作，推動該協議生效，並將以「積極和建設性態度」參與該協定第二階段談判。

然而，2023年發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的一項研究指出，即使中國針對燃料補貼改革有成，也僅是邁向「永續漁業」的第一步，最終目標應是減少濫捕的行為，進而降低「漁獲死亡係數」（fish mortality） ，即某族群生物因漁業開發所造成的死亡速率。

2018年，中國國家主席習近平在中國東北瞭解漁情。 圖片來源： picture-alliance/Xinhua/Ju Peng

監管為何困難？

中國國家主席習近平自2013年上台以來，多次針對「海洋事業」發表重要講話，強調「建設海洋強國是實現中華民族偉大復興的重大戰略任務」。去年，中國更發佈《「一帶一路」藍色合作倡議》，加強與成員國的海洋產業發展。

EJF認為，這些非法捕魚、捕殺海洋動物和踐踏人權的證據表明，中國透過 「一帶一路」倡議在西南印度洋沿岸國家進行的投資，有可能使中國船隻在一定程度上得以「逍遙法外」。

EJF的研究員諾蘭告訴DW，特別是在西南印度洋地區，沿海國家和中國都強調「藍色經濟」，中國在該地區港口和漁業基礎設施有大量投資，且往往伴隨著遠洋漁船的出現。

諾蘭表示：「中國也承認，他們鼓勵遠洋船隊公司投資漁業基礎設施，以此作為進入漁場的手段......我們必須提出一個更廣泛的問題：這對可持續的資源開發有什麼影響？就有效監督船隊並能夠對在當地作業的漁船採取行動而言，這對當地政府造成了什麼壓力？」

中國研究專家、美國「太平洋論壇」（Pacific Forum）的藍若思（Elizabeth Freund Larus）則向DW指出，「一帶一路 」為中國贏得了全球影響力。這些國家難免在各種活動中支持中國，也可能因此對批評中國緘默或猶豫不決。

諾蘭另指，廣泛來說，遠洋漁業距離陸地遙遠，本就是個缺乏透明度的產業，船隻懸掛的旗幟實際上也可能不代表船隻的真正所有權。有些船隻即便派駐有觀察員，也可能受到賄賂或威脅，難以如實通報情況，甚至有許多觀察員因不明原因死亡。

「我認為解決問題的辦法是在船上配備觀察員，並在漁船上廣泛使用CCTV和電子監控系統，這樣就能提供額外的保護。這在解決非法捕魚和侵犯人權問題上能邁出一大步，但我認為，我們距離實現這一點還有很長的路要走。」

傳統的鮪魚围網 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（DW記者Kate Hairsine、Levie Mulia Wardana對本文亦有貢獻）

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