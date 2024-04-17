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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

融入社會

指移徙者和東道國社會的相互適應，也是一個國家移民政策實行效果的體現之一。

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即時新聞

2024年4月17日

數百中國人買簽證「移民」德國 警方稱或被遣返

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深度報導

（照片為搜救人員在基輔被俄軍摧毀的建築內尋找倖存者）基輔屢遭俄羅斯火箭彈襲擊（攝於2024年3月25日）

若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？

若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？

俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治2024年4月2日
伊朗官二代：仰仗權勢父母過上奢侈生活（德黑蘭街道上賓士車的資料照片）

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會2024年3月31日
尋求庇護者在巴登-符騰堡州西馬林根（Sigmaringen）清掃街道（資料照片）

為難民引入工作義務？

為難民引入工作義務？

用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會2024年3月10日
圖為《睡覺時眼睛睜開》（英文片名 Sleep with Your Eyes Open）劇照。圖中是福安與小欣

歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」

歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」

來巴西討生活的福建男人福安，擠在滿是「中國製造」的小商品市場裡，在彷彿永無休止的桑巴舞曲中，與太平洋彼岸的故鄉漸行漸遠。影片《睡覺時眼睛睜開》在柏林獲獎。德國之聲專訪了該片導演妮莉‧沃拉茲。
文化2024年2月27日
「走線」是指通過特定路線偷渡進入美國，圖為等待美國邊境巡邏隊、以便正式申請庇護的「走線者」

他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人

他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人

一段時間以來，「走線」美國的中國面孔越來越多。他們為何選擇背井離鄉去「走線」，又經歷了怎樣的旅程？請看DW記者的實地報導。
社會2024年2月22日
USA | Senat Abstimmung über Unterstüzung Ukraine

美參院通過援烏方案 眾院如何前途未卜

美參院通過援烏方案 眾院如何前途未卜

美國參議院周二通過一項價值950億美元的對烏克蘭、以色列和台灣的援助計劃，但該議案在共和黨控制下的眾議院將會是何種局面，尚不清楚。
政治2024年2月13日
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焦點話題

Symbolbild USA China Beziehungen

鎖定中國 華盛頓禁共產黨員移民美國

在美國透過各項制裁收緊中國相關人員赴美簽證後，現在又明文禁止共產黨員移民入籍。對此《環球時報》總編胡錫進則強調「不是壞事」。
政治2020年10月5日