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融入社會
指移徙者和東道國社會的相互適應，也是一個國家移民政策實行效果的體現之一。
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即時新聞
2024年4月17日
2024年4月17日
數百中國人買簽證「移民」德國 警方稱或被遣返
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深度報導
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
為難民引入工作義務？
為難民引入工作義務？
用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會
2024年3月10日
2024年3月10日
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
來巴西討生活的福建男人福安，擠在滿是「中國製造」的小商品市場裡，在彷彿永無休止的桑巴舞曲中，與太平洋彼岸的故鄉漸行漸遠。影片《睡覺時眼睛睜開》在柏林獲獎。德國之聲專訪了該片導演妮莉‧沃拉茲。
文化
2024年2月27日
2024年2月27日
他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人
他們為何鋌而走險？「走線」的中國年輕人
一段時間以來，「走線」美國的中國面孔越來越多。他們為何選擇背井離鄉去「走線」，又經歷了怎樣的旅程？請看DW記者的實地報導。
社會
2024年2月22日
2024年2月22日
美參院通過援烏方案 眾院如何前途未卜
美參院通過援烏方案 眾院如何前途未卜
美國參議院周二通過一項價值950億美元的對烏克蘭、以色列和台灣的援助計劃，但該議案在共和黨控制下的眾議院將會是何種局面，尚不清楚。
政治
2024年2月13日
2024年2月13日
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焦點話題
鎖定中國 華盛頓禁共產黨員移民美國
在美國透過各項制裁收緊中國相關人員赴美簽證後，現在又明文禁止共產黨員移民入籍。對此《環球時報》總編胡錫進則強調「不是壞事」。
政治
2020年10月5日
2020年10月5日