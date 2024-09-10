蘋果跟華為「打對台」 中國消費者更屬意誰？

蘋果推出iPhone 16手機之際，華為的三摺疊手機MateXT預售銷量也已超過330萬部。這次蘋果主打更高階的人工智慧功能，但該如何配合中國政府監管，可能是棘手難題。

（德國之聲中文網）蘋果公司週一（9月9日）在美國加州的庫比蒂諾總部舉行iPhone 16產品發表會；不到24小時內，華為公司也在北京時間週二（10日）下午發表MateXT三摺疊手機。

兩大智慧型手機廠牌上演「對決」的場面，在中國社群平台上引發熱議。隨著蘋果在中國市場的銷量下滑，蘋果期盼以人工智慧（AI）來「決勝負」；此外，各界也關注華為是否已進一步克服美國制裁，甚至面對蘋果取得更大優勢。

蘋果第一部AI驅動手機

「下個世代的iPhone從頭到尾都是專為『蘋果智慧』（Apple Intelligence）所設計，這標誌了一個令人興奮的新時代開始。」蘋果執行長庫克（Tim Cook）9日在發佈會上這麼說。

iPhone 16是蘋果第一部「AI手機」，配備新款的3奈米製程A18晶片，並在側邊新增「相機控制」按鈕。

這個按鈕除了可以快速啟動相機，未來還能支援視覺智慧功能（Visual Intelligence），號稱要讓用戶「立即瞭解眼前所見的一切」，比如快速獲取路上餐廳的評價、把活動資訊加入行事曆，甚至可以隨手拍下照片、讓ChatGPT替你解答問題。

圖為蘋果新推出的iPhone 16手機。 圖片來源： Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

據日經亞洲報導，蘋果希望「AI手機」能創造熱潮，此前曾告訴其供應商，為8800萬部至9000萬部手機準備好零件；這比去年新iPhone推出時約8000萬部手機的最初訂購量還要多。

然而，在這次產品發表會期間，蘋果公司股價卻曾下跌大約1%。《華爾街日報》解讀，這「反映出市場對以AI為中心的產品持懷疑態度」。

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此外，這一系列涉及AI的功能，今年僅會開放美式英語地區使用，中文、日語、法語、西班牙語等語言區的服務預計明年才納入。

值得注意的是，蘋果智慧的功能能否獲得中國政府許可開放，仍然不明。蘋果公司的中國官網上特別註明，該功能「推出時間依監管部門審批情況而定」。

中國對於生成式AI產品有嚴格的管制，要求其必須註冊、由監管單位審查通過，才能對外發表；去年，中國國家網信辦提出的法案還要求，AI生成內容應「體現社會主義核心價值觀」。另一方面，包含ChatGPT在內的美國企業AI產品，今年開始也限制了在中國、香港的使用管道。

市調機構「創意策略」（Creative Strategies）首席分析師班加林（Ben Bajarin）認為：「中國市場比美國市場渴求AI功能。」他預期，對蘋果公司而言，「會非常難立刻把它引進中國，所以他們會仰賴硬體本身的優點」。

CCS Insight公司的分析師伍德（Ben Wood）認為，蘋果用自己的私有雲計算為基礎的AI系統，是否能被中國政府接受，現階段很難說；不過，蘋果執行長庫克「在中國外交層面上，有良好的紀錄」，因此伍德預期，蘋果「可以找到方法」通過中國針對AI的嚴格規範，例如配合中國法律，使用中國政府批准的大型語言模型。

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華為推出世界第一部「三摺疊手機」

發佈會前3天，華為的三摺疊手機在網路商城開放預訂，至今已有超過330萬部的預購量。路透社指出，自去年起，華為推出一系列新的智慧型手機產品，市場表現不俗，這一方面突顯了華為在美國制裁下找到方向，也鞏固了華為在中國市場能與蘋果抗衡的地位。

根據研究公司IDC今年第二季的數據，中國的整體智慧型手機市場內，蘋果銷量已從第3名跌到第6名，華為則是第3大供應商。

若只看摺疊智慧型手機，全球總出貨量在今年第二季大約為400萬部，跟去年同期相比成長57%，主要原因是中國廠商進軍海外市場。

在這次的三摺疊手機之前，華為也有其他的可摺疊手機產品，其在中國的強勁銷量，促使華為超越三星電子，在今年第二季成為全球最大的摺疊手機供應商，其國際市佔率達27.5%，在中國國內則是42%。

有分析師認為，三摺疊手機價格高昂、數量有限，因此它可能比較像是代表華為實力的象徵，而非整體銷量的主要推手。在中國，華為去年的Mate X5摺疊手機國內零售價超過1萬元人民幣，幾乎是iPhone 15的2倍。

市調機構Counterpoint的分析師帕克（Jene Park）預期，就產品數量來說，華為新產品不會對三星或蘋果的生意帶來重大衝擊，但有可能影響「特定的中國市場銷量」。

此外，摺疊手機佔全部的智慧型手機市場比例仍然有限，僅有1.3%。IDC的研究員Will Wong表示，一般消費者對摺疊手機的瞭解不多，「更別說這些產品有什麼好處和價值了」。

（路透社、日經亞洲、華爾街日報等）

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