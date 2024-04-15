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蘋果公司
美國消費電子產品巨頭，其產品引領全球電子產品潮流。
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即時新聞
2024年4月15日
2024年4月15日
蘋果CEO庫克訪越南 宣佈增加當地投資
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深度報導
庫克對中國市場不當表述給蘋果造成4.9億美元損失
庫克對中國市場不當表述給蘋果造成4.9億美元損失
蘋果公司CEO庫克幾年前做出的一些不切實際的承諾，引發股東對蘋果的集體訴訟。現在蘋果公司願意支付4.9億美元作為和解金。
經濟
2024年3月18日
2024年3月18日
前《蘋果》社長張劍虹稱按黎智英指令行事
前《蘋果》社長張劍虹稱按黎智英指令行事
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港《國安法》案件持續審理中。前《蘋果》社長張劍虹29日在法庭上再度做出不利黎智英的論述，重申是按照黎智英的編採指示，在「反送中」期間呼籲讀者上街，稱自己僅是「監督下屬」。
政治
2024年1月30日
2024年1月30日
聯合國涉華人權審查會議召開 香港代表挺國安法
聯合國涉華人權審查會議召開 香港代表挺國安法
聯合國人權理事會對中國人權記錄的重要審議會議周二開幕。一些西方國家借此機會對北京發出呼籲，希望對方採取更多措施保障言論自由、保護少數民族權利以及廢除香港國安法。出席會議的香港政務司司長陳國基發言時強調，國安法讓社會恢復穩定安全。
政治
2024年1月23日
2024年1月23日
全球遭監禁記者逾300人 中國案例仍位居第一
全球遭監禁記者逾300人 中國案例仍位居第一
保護記者委員會18日公佈全球遭關押的記者總數，顯示2023年被逮捕的記者人數創下有紀錄以來第二高。中國依然是世界最大的記者監獄，且自香港國安法實施以來，「未審先囚」案例增加。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
中國公司破解蘋果「隔空投送」加密？
中國公司破解蘋果「隔空投送」加密？
近日有中國媒體報導，蘋果的隔空投送（AirDrop）加密功能被一家中國網路技術公司破解。利用這一功能「傳播不當訊息」，今後會更容易被當局查出。
技術
2024年1月10日
2024年1月10日
黎智英庭審不認罪
黎智英庭審不認罪
本周二，針對壹傳媒創辦人黎智英涉嫌危害國家安全的審訊中，他否認所有指控。控方的開案陳詞中指黎於涉案期間和多名前美國官員有直接聯繫並要求制裁中港。
政治
2024年1月2日
2024年1月2日
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焦點話題
被拘押近三周 黎智英獲保釋
周三（12月23日），香港《蘋果日報》創辦人、73歲的黎智英在交納1000萬元港幣保釋金、不得請求外國制裁等條件下，獲保釋。他於本月3日被捕，受到欺詐罪指控，後被加控違反國安法。
政治
2020年12月23日
2020年12月23日