蘇黎世托兒所附近持刀襲擊，三名兒童受傷

瑞士蘇黎世歐瑞康區發生持刀襲擊，三名五歲兒童在前往托兒所的途中被襲擊，導致一名兒童重傷，另外兩名兒童受輕傷。襲擊者為23歲的中國男子，已被警方逮捕。

（德國之聲中文網）周二（10月2日），瑞士蘇黎世發生一起令人震驚的持刀襲擊事件，一名23歲的中國籍男子在托兒所附近襲擊了三名正在前往托兒所的五歲兒童，導致一名男孩重傷，另外兩名兒童受輕傷。據瑞士媒體報導，受傷的兒童已脫離危險。

警方稱，事件發生在中午時分，地點位於蘇黎世北部的歐瑞康區（Oerlikon），襲擊發生在Berninastrasse街道上，這是一條以住宅為主的安靜街道。據目擊者稱，事發時，一名托兒所工作人員帶領幾名兒童前往托兒所，襲擊者突然出現並對兒童進行持刀攻擊。

警方在事發現場周圍設置了警戒線，進一步的調查仍在進行中 圖片來源： Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

托兒所工作人員立即與一名路人合力制伏襲擊者，直至警方和急救人員趕到現場。警方在現場逮捕了嫌疑人，並將其帶到警局進行進一步審訊。

三名受傷的兒童在急救人員的幫助下接受了緊急救治，並被送往醫院。一名兒童傷勢嚴重，另外兩人傷勢較輕，情況相對穩定。事件發生後，警方心理醫生和護理團隊正協助受到影響的人員。

瑞士警方封鎖案發現場 圖片來源： Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

這類針對兒童的持刀襲擊事件在瑞士極為罕見，尤其是在如此安靜的住宅區發生。案件目前仍在調查中，襲擊者的動機尚未披露，警方發言人稱，進一步調查工作正在進行中。

案件發生後，極右翼的瑞士人民黨迅速在社交平台X上發文，呼籲採取更強硬的邊境保護措施，聲稱"必須保護邊境以防止進口犯罪"。

這起襲擊事件引發了當地居民的廣泛震驚和恐慌，警方已在事發現場周圍設置了警戒線，進一步的調查仍在進行中。

（法新社、美聯社）

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