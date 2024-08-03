蘇林成阮富仲接班人 誓言反腐 外交政策不變

越南國家主席蘇林接替離世的阮富仲，成為越共總書記。這位前越南公安部部長誓言要繼續大力打擊腐敗，他也重申不會改變越南的外交政策。

（德國之聲中文網）越共中央委員會本周六（8月3日）舉行的全體會議上，一致通過蘇林（To Lam）的提名，目前尚不清楚林是否會繼續擔任國家主席。

上個月末，越共總書記阮富仲在河內去世，享年80歲。他自2011年開始擔任越共總書記，並一度兼任國家主席。

資料圖片：越共總書記阮富仲 圖片來源： VNA/Xinhua/picture alliance

今年5月，越南國會選舉公安部部長蘇林為國家主席。他接替了上任僅一年便自請下台的武文賞，後者因 "違反黨內規定"等原因於今年3月請求辭職。蘇林一直是越南反腐運動的關鍵人物，這場名為"烈火熔爐"的反腐運動旨在根除廣泛存在的腐敗。然而，批評人士認為，該運動在政治內鬥中被用來排擠對手，引發了人們對政治穩定的擔憂。

周六發表講話中，蘇林誓言將繼承阮富仲的遺志，繼續反腐運動：「（我將）繼續加快反腐敗的步伐……無論是誰……我個人感到幸運的是，在公安部任職期間，積累了豐富的反腐經驗。」

他也表示不會改變越南的外交政策。

（路透社，美聯社，法新社等）



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