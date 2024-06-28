蘇州「6‧24」日本人遇襲事件：胡友平見義勇為傷重離世

6月24日，蘇州日本人學校的校車抵達一公共運輸站台後，一名接孩子的日本女性和其幼子被一中國男子砍傷。蘇州市民、校車引導員胡友平阻止疑犯繼續行兇被捅傷。本周五，中國官方通報胡友平不幸離世，但試圖淡化該事件涉日背景。日本外相對胡友平表示哀悼，日駐華使館降半旗致哀。

（德國之聲中文網）6月27日，蘇州市公安局發布有關蘇州市民胡友平阻止行兇不幸離世，提請市政府追授其"蘇州市見義勇為模範"稱號的公示。公示中稱，"胡友平，女，1969年7月生，現居蘇州市姑蘇區。6月24日16時許，胡友平在蘇州高新區塔園路新地中心公共運輸站台發現有人持刀行兇，立即奮不顧身上前阻止，被犯罪嫌疑人連捅數刀，經搶救無效不幸離世。"

新華社消息稱，記者從江蘇省蘇州市人民政府瞭解到，在江蘇蘇州"6‧24"持刀傷人事件中，挺身而出阻止犯罪嫌疑人襲擊婦女兒童的傷者胡友平26日因傷重離世，蘇州市已認定其見義勇為行為，正按程序追授其蘇州市"見義勇為模範"稱號。

中日媒體有關該事件的報導

6月25日，蘇州市公安局蘇州高新區分局發布警情通報稱，6月24日蘇州高新區塔園路新地中心公共運輸站台發生持刀傷人案件，造成3人受傷（其中1人為中國籍，2人為日本籍）。警方當場抓獲犯罪嫌疑人周某某（男，52歲，為近期從外地來蘇州無業人員）。中國籍傷者因在阻止嫌疑人犯罪過程中受傷嚴重，仍在搶救中；1名日本籍傷者正在治療，無生命危險，另1名日本籍傷者當日已出院。

日本放送協會在事發當天報導說，蘇州日本人學校的校車當天下午載著放學回家的孩子抵達站台時遭到一名中國男子襲擊。襲擊者手持刀具，造成一名前來接孩子的日本母親、其學齡前幼子和一名中國女子受傷。受傷的中國女性為校車引導員，她是在阻攔嫌犯的時候受傷的，傷勢嚴重。如果不是這名乘務員的奮力阻攔，校車上會有更多的孩子會遭遇危險。日本駐上海總領事館稱，這名中國女性是在試圖阻止行兇男子沖上校車時受傷的。

日本駐上海總領事要求中方確保日本僑民安全

據日本駐上海總領事館發布的消息，該襲擊事件發生後，6月25日中午，赤松秀一總領事會見蘇州市市長吳慶文，就24日下午發生在蘇州的傷人案件提出交涉，希望蘇州方面盡快向日方公開包括案件背景在內的詳細調查情況，並再次要求對蘇州日本人學校周邊及相關人員進一步加強警備，確保所有在蘇日本僑民的安全。會見後，赤松大使還看望了在此次案件中受傷的日本公民與中國公民。

蘇州日本人學校6月25日停課一天，在加強安全對策後於26日恢復上課。日本廣播協會6月27日報導說，"據日本駐上海總領事館等消息，今年4月，在距離6月24日襲擊事件發生現場數百米、日本餐飲店等聚集的街道上，也曾發生過一起日本男性被據信為中國人刺傷頸部的事件，所幸該男子受的是輕傷。"報導還稱，"伴隨多起襲擊日本人事件接連發生，在當地，不安情緒正在蔓延。"

中國外交部稱"偶發事件" 官媒淡化涉日背景

有記者在6月25日中國外交部記者會上問及發言人"這是否是針對日本人的襲擊"，並提到前不久吉林發生的美國公民被刺的事件。中國外交部發言人毛寧回應說，"我們對發生這樣的事情表示遺憾。中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。"她稱，"警方初步判斷這個事情是一個偶發事件"，"我想說的是類似這樣的偶發事件，在世界上任何國家都有可能發生，中方將繼續採取有效措施，像保護中國公民一樣保護在華外國人的安全。"

蘇州市公安局6月27日關於提請市政府追授胡友平"蘇州市見義勇為模範"稱號的公示和新華社有關胡友平離世的報導均對該事件涉及的蘇州日本學校校車和其他兩位遇襲者為日本籍公民的背景隻字不提，也沒有提到胡友平作為日本學校校車引導員的身份。

日本方面向胡友平致哀

日本駐華大使館6月28日降半旗向胡友平致哀。日本駐華大使館28日發布中文微博"胡友平女士以一己之力從歹徒手中保護了無辜的婦幼，相信她的勇氣與善良也代表了廣大中國民眾。我們在此向胡女士的大義之舉致敬，願胡女士安息。"

日本廣播協會（NHK）6月28日報導，日本外相上川陽子對胡友平女士的離世表示悲痛。上川外相在新聞發布會上表示，"胡友平女士去世的消息讓我深感悲痛。胡女士挺身而出，保護了校車上的日本兒童和學生。我再次對她的勇敢行為表示深深的感謝和敬意，並對她的離世表示由衷哀悼。"上川陽子說："我祈禱受傷的日本母子能夠早日康復。我將繼續與中國當局合作，盡最大努力確保日本居民的安全。"

微博處置仇日言論與輿論轉向

日本公民在蘇州遇襲事件发生后，中國的社群網站一度出現大量仇日極端言論和以愛國主義名義為犯罪叫好的聲音。據北京日報客戶端消息，微博管理員6月26日發布涉蘇州持刀傷人事件違規內容處置情況，稱對排查到的759條煽動仇恨、美化犯罪的違規內容予以清理，並對36個違規用戶視程度予以階段性禁言直至關閉帳號處置。

胡友平傷重不幸離世，並將被蘇州市公示追授"見義勇為模範"的消息傳出後，"中國人勇救日本母子"，#外交部哀悼胡友平#等相關詞條6月28日沖上微博熱搜。外交部發言人毛寧在例行記者會上回答提問時說，"這位中國女性（胡友平）體現了中國人民的善良和勇敢，反映了中國人見義勇為、勇於助人的精神。"

有網民留言道："她是為了救人而英勇獻身--不論被救的是中國人還是日本人。一路走好！""太難過了，她是蘇州的城市英雄。建議在蘇州的城市顯要處給英雄樹個雕像，大力弘揚她的精神。"

也有網民寫道："她一個人挽救了一場外交災難。英雄走好"；"真要是把那一車日本小孩砍了，蘇州就真完了。日企走了，台企也肯定跟著走"，"不僅僅是見義勇為和普通的治安事件，她以一己之力，避免了此事釀成更嚴重的外交事件"。

不過，許多網民看了中國官媒的報導仍對該事件的來龍去脈感到不清不楚、雲裡霧裡。有網民寫道："避免了此事釀成更嚴重的外交事件，這個說法的出處可以說一下嗎？"，還有網民說，"全網都在悼念，但是事情的具體情況我怎麼找不到呢？有人說其實不是為了保護日本母女而是校車裡的小朋友。是這樣的麼？"

6月10日，吉林市曾發生一起來自一所美國大學的四名教員遇襲被刺傷事件，其中包括三名美國公民和一名非公民的美國居民。中國外交部發言人當時也稱該事件為"偶發事件"，不會影響中美兩國正常的民間交流。襲擊發生之際，中國正在尋求吸引更多美國人來華觀光和學習，以防止雙邊關係惡化。

（綜合報導）

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