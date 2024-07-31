藥檢疑雲延燒之際 潘展樂奪中國游泳首金

潘展樂替中國拿下巴黎奧運的第一面游泳金牌，形容自己面對「看不起」中國的對手「一雪前恥」。但中國游泳隊仍身陷施打禁藥爭議；美媒30日再揭露，早在2022年就有中國選手藥檢陽性，卻仍獲准在奧運參賽。

（德國之聲中文網）游泳一向被中國視為奧運奪金的熱門項目。在本屆巴黎奧運，中國到了奧運開幕以來第6天，終於奪得首面游泳金牌。

週三（7月31日），19歲的中國游泳選手潘展樂在男子百米自由泳刷新自身與世界紀錄，以46秒40的秒數奪金。2016年裡約奧運金牌的澳洲選手查爾默斯（Kyle Chalmers）落後1.08秒，摘下銀牌；銅牌得主則是羅馬尼亞的波波維奇（David Popovici）。

賽後記者會上，潘展樂表示金牌對他個人而言「意義不太大，因為生活還得繼續」，但對中國來說「非常值得高興」。

接受中國媒體訪問時，潘展樂說：「一雪前恥……（對手）感覺有點看不起我們的那種樣子，真的今天終於把他們所有人都拿下了。」

潘展樂舉例稱自己跟查爾默斯打招呼曾被無視，且美國選手阿萊克西（Jack Alexy）在中國隊訓練時，「滾翻直接往教練身上濺水花」。

圖為潘展樂31日比賽過程現場。 圖片來源： Clodagh Kilcoyne/REUTERS

頻繁藥檢導致中國泳隊成績不佳？

中國游泳隊因施打禁藥疑雲，面臨國際質疑聲浪，美國《紐約時報》、德國公共廣播聯盟（ARD）都持續追蹤相關爭議。雖然潘展樂並非被報導提及施打禁藥者之一，但仍免不了被問到藥檢問題。

潘展樂說，他去年接受了29次藥檢，今年5月起也有21次檢查，「沒有一次陽性」。他還表示藥檢「沒什麼影響」：「他們都是在規定的時間和規則以內抽我們（血），所以說沒什麼大不了的。」

此前，被指2020年東京奧運前藥檢陽性、當時獲得兩百米蝶泳金牌的中國游泳選手張雨霏，在巴黎奧運女子百米蝶泳拿到銅牌。

藥檢爭議延燒之際，中國游泳隊的表現在中國社群媒體上引發討論。

前知名跳水選手高敏週一（29日）在微博上發文：「昨天張雨霏第三，覃海洋第七，特別是覃海洋的成績，是這兩年所有比賽中最差的一次。運動員的賽前訓練肯定出了問題，我個人認為一天七次的興奮劑檢測成功干擾了我們中國游泳隊。」

有中國網友則稱：「這次中國游泳隊真是有苦說不出，太憋屈了！」有人表示：「為什麼在如今中國已變得強大的情況下，我們的運動員依舊要遭受著不公平的對待​？」

世界反興奮劑組織近期因中國游泳選手涉禁藥事件捲進輿論風波（示意照） 圖片來源： picture-alliance/dpa/EPA/J. C. Bott

美媒再揭中國游泳隊禁藥歷史

《紐約時報》週二（30日）報導引述2名知情人士說法，進一步揭露有2名中國游泳運動員2022年檢測違禁類固醇呈陽性，遭到臨時禁賽處分，但中方將檢驗結果歸咎於運動員食用了「受污染的食品」，禁賽處分也被解除。報導稱，其中一名涉案選手為巴黎奧運中國游泳隊的一員。

中國反興奮劑中心周三（31日）回應稱報導「不實」，重申藥檢陽性是「不知情之下攝入了受污染肉食品」的主張。

根據《紐時》報導，中國反興奮劑中心（CHINADA）在經過長時間調查後表示，「無法確定」選手是何時攝入違禁藥物，但最終得出的結論是，他們可能是在北京一間餐廳吃漢堡時，意外攝入了「合成代謝類固醇美雄酮」（Metandienone）。

世界反興奮劑組織（WADA）30日透過聲明表示，在接獲中國游泳選手藥檢呈陽性的報告後，立即對2人實施臨時禁賽處置，且臨時禁賽令一直持續到2023年年底，調查有結果後才結束。

WADA稱，該機構於今年初以「充分懷疑態度」，徹底調查了這些藥檢呈陽性的個案後認定，沒有證據能挑戰受污染肉類是藥檢陽性根源的結論，並決定不向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

值得注意的是，WADA也批評美國媒體近期企圖暗示該機構和其他反興奮劑組織存在不當行為，並稱「世界反興奮劑組織不公平地陷入了超級大國之間的地緣政治緊張局勢」。

此外，WADA聲明提及，在這些案例的背景下，該機構希望評估中國和其他國家的肉類受美雄酮污染的情況、規模和風險，並於2024年初啟動了一項調查，「從病例數來看，世界上多個國家顯然都存在污染問題……特別是除了中國之外，僅在過去幾個月裡，美國就發生了幾起此類案件」。

據路透社報導，美國世錦賽男子200公尺短跑銀牌得主奈頓（Erriyon Knighton）今年3月在一次賽外藥檢中，被查出體內有高雄性化激素群勃龍（Trenbolone）。一個獨立的仲裁小組今年6月判定，有鑑於美國生產和進口的牛肉中，可以合法地使用群勃龍，評估奈頓可能是食用了遭污染的牛肉。

美議員威脅削減WADA贊助

《紐時》在巴黎奧運期間披露的消息，將加劇世界反興奮劑組織與美國反興奮劑組織之間的緊張關係；此前，雙方因23名中國游泳運動員在東京奧運前藥檢呈陽性一案，而產生矛盾。

美國眾議員和參議院的跨黨派議員30日提出了《2024年世界反興奮劑機構恢覆信心法案》，表示除非世界體育反興奮劑制度進行徹底改革，否則將削減美國未來對相關計畫的資助。

據悉，WADA每年從美國獲得370萬美元的資助。

若該項法案成功立法，將賦予白宮國家藥物管制政策辦公室（ONDCP）永久權力，減少或撤銷美國為世界反興奮劑機構提供資金。

該法案共同發起人、共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，國際奧委會（IOC）和WADA曾威脅取消美國鹽湖城舉辦2034年冬季奧運的資格，試圖「強硬」要求美國放棄聯邦調查局（FBI）的調查。

布萊克本對媒體表示：「我們不會因為試圖促進公平競爭而保持沉默。如果WADA不能確保其管理機構的公平代表性，這項立法將允許美國扣留向世界反興奮劑機構提供資金。」

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（路透社、《紐約時報》等）

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