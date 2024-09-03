藝術家回國期間被逮捕 公開信呼籲放人

因涉嫌"侵害英烈名譽罪"，知名藝術家高兟回國期間被逮捕。筆會代表認為，中國的藝術界正在收緊管控，人人都會成為下一位被拘押者。

（德國之聲中文網）連續數天以來，多個海外中文媒體報導中國藝術家高兟回鄉探親後被扣留的事件。據悉，高兟原計劃9月3日從北京飛回紐約，但8月26日在河北省三河市被警方帶走，次日，家人收到拘留通知書，對其的指控是"涉嫌侵害英雄烈士名譽罪"。

高兟的弟弟高強周一（9月2日）向《紐約時報》證實哥哥被抓的消息屬實。按照2021年出台的侵害英烈刑事犯罪條款，最重可判至3年監禁。

高兟現年68歲，兩年前移居美國並在美國擁有永久居留權。數十年來，他與弟弟高強共同創作了許多涉及政治題材的作品，比如《毛小姐系列》、《槍決基督》、《下跪懺悔的毛》等雕塑，曾引發廣泛的爭議。尤其《下跪懺悔的毛》這座銅像，描繪毛澤東跪在地上，做出祈求和懺悔的姿勢。

據紐時報導，警方本次還沒收了多件藝術品，但它們都是十多年前創作的。高強說，他不知道警方為什麼現在逮捕高兟，因為這些作品早在褻瀆英烈罪條款實施之前就已經存在了。

旅英作家、獨立中文作家筆會會員馬建發表公開信、徵集聯署，呼籲釋放高兟。公開信寫道，藝術家高兟先生已近七十歲，且腰病纏身：

"我們能理解，高氏兄弟創作的藝術作品觸碰了政治規矩，但沒有觸及中國的法律和憲法規定的言論自由。因此，我們強烈要求取消2021年新增刑法條例"侵害英雄烈士名譽榮譽罪"，成為多年前高氏兄弟創作的作品成為拘押藝術家的罪名，盡快還高兟人身自由。"

公開信還稱，"三河市公安局竟把高兟的藝術創作當成罪證，重蹈文革迫害。我們感到不解和悲痛。也感到中國的藝術界正在收緊管控，人人都會成為下一位被拘押者。"

(綜合報導)

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