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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

薩那

曾經為葉門共和國首都。其老城區被列為世界文化遺產。

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深度報導

Jemen Aden Luftangriff

葉門又遭空襲 死者多為平民

葉門又遭空襲 死者多為平民

沙烏地阿拉伯領導的聯軍空襲葉門叛軍，30多人死亡，其中大部分為平民。
2015年8月30日
Jemen Bombenanschlag in einer Moschee in Sanaa

葉門薩那兩座清真寺遭自殺式襲擊

葉門薩那兩座清真寺遭自殺式襲擊

兩座位於葉門首都薩那的清真寺周五遭遇自殺式襲擊，造成至少142人死亡，超過350人受傷。前往當地清真寺參加禮拜的主要是什葉派胡塞武裝的支持者。
2015年3月20日
Evakuierung von Zivilisten aus Homs 07.02.2014

敘利亞衝突雙方允許平民撤離霍姆斯

敘利亞衝突雙方允許平民撤離霍姆斯

2014年2月7日

德國外交部提升對葉門安全級別

德國外交部提升對葉門安全級別

2013年12月6日
People gather outside a supermarket carpark after a shooting in Sanaa October 6, 2013. Gunmen shot dead a German employee of the German embassy in Yemen's capital Sanaa on Sunday, Yemeni security officials said. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi (YEMEN - Tags: CRIME LAW)

德國派員前往葉門調查謀殺事件

德國派員前往葉門調查謀殺事件

2013年10月7日
People gather at the site of a drone strike on the road between Yafe and Radfan districts of the southern Yemeni province of Lahj August 11, 2013. Local officials and residents in Yemen's southern Lahj Province said a drone destroyed a vehicle travelling on a mountain road late on Saturday evening killing its two occupants and bringing to 15 the death toll from four strikes in three days. REUTERS/Stringer (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

葉門天然氣輸出港遭襲，5人死亡

葉門天然氣輸出港遭襲，5人死亡

2013年8月11日