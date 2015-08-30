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薩那
曾經為葉門共和國首都。其老城區被列為世界文化遺產。
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深度報導
葉門又遭空襲 死者多為平民
葉門又遭空襲 死者多為平民
沙烏地阿拉伯領導的聯軍空襲葉門叛軍，30多人死亡，其中大部分為平民。
2015年8月30日
2015年8月30日
葉門薩那兩座清真寺遭自殺式襲擊
葉門薩那兩座清真寺遭自殺式襲擊
兩座位於葉門首都薩那的清真寺周五遭遇自殺式襲擊，造成至少142人死亡，超過350人受傷。前往當地清真寺參加禮拜的主要是什葉派胡塞武裝的支持者。
2015年3月20日
2015年3月20日
敘利亞衝突雙方允許平民撤離霍姆斯
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2014年2月7日
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德國外交部提升對葉門安全級別
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2013年12月6日
2013年12月6日
德國派員前往葉門調查謀殺事件
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2013年10月7日
2013年10月7日
葉門天然氣輸出港遭襲，5人死亡
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2013年8月11日
2013年8月11日
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