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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

薄熙來

薄熙來是中共元老薄一波之子，原中共中央政治局委員、前重慶市委書記。2012年4月，薄熙來因涉嫌嚴重違紀，被去職雙開，並立案接受調查。2013年9月，薄因受賄、貪污跟濫用職權等罪名，被判處無期徒刑。

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深度報導

時評人長平指出，2012年的時候幾乎全世界都對「習李新政」充滿期待。圖為2012年10月的北京

長平觀察：假如他是薄熙來

長平觀察：假如他是薄熙來

中共二十大即將召開，全球關注習近平可能進入最高權力的第三個任期。時評作家長平提出習近平與薄熙來換位的假設，提醒人們反思當初對「習李新政」的「眾望所歸」。
政治2022年10月13日
China Ministerpräsident Li Keqiang

長平觀察：李克強，從「好總理」到「英明領袖」？

長平觀察：李克強，從「好總理」到「英明領袖」？

中共二十大之前，輿論對於「習李斗」有了更多的猜想。時評人長平認為， 「習降李升」的結論太過牽強，而且中國模式的核心並不會隨著領導人姓氏更換而改變。
政治2022年7月22日
China - Xi Jinping in Beijing

客座評論：習近平的「反腐新訊號」該如何解讀？

客座評論：習近平的「反腐新訊號」該如何解讀？

中共政治局前不久舉行的集體學習再次聚焦反腐，習在這次集體學習上發出了反腐新訊號，指反腐敗鬥爭是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭。習在二十大還有幾月就要召開的時候講這番話，究竟意在何為？
政治2022年6月30日
中共中央總書記習近平出席中共建黨百年慶典

客座評論：共同富裕是對中共的艱巨挑戰

客座評論：共同富裕是對中共的艱巨挑戰

薄熙來當年在重慶為收買民心，用「打黑」的方法剝奪民營企業家的財產，號稱用以改善民生。習近平現在會不會向當年的政敵學習？政論家鄧聿文認為，從一些企業積極響應當局的行動中，似乎看到了這個苗頭。
政治2021年8月30日
China Chongqing Skyline

曾是薄熙來老部下 原糧食局副局長徐鳴被查 

曾是薄熙來老部下 原糧食局副局長徐鳴被查 

據中國官媒報導，原國家糧食局副局長徐鳴因涉嫌違紀違法，正在接受監察部門調查。作為薄熙來當年的得力下屬，徐鳴已從公眾視野消失多年。 
政治2021年7月13日
Prozessauftakt in China gegen Bo Xilai 22.08.2013

重慶公安局局長又雙叒叕落馬

重慶公安局局長又雙叒叕落馬

中央紀委國家監委網站周日晚間發布聲明，稱重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。連續幾任重慶市公安局局長都相繼落馬，其中包括引爆「逃館」事件的王立軍。網友紛紛表示「重慶公安局長是高危職業」。
政治2020年6月15日