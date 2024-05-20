蔡英文卸任台灣總統 拎兩只愛貓搬離總統府

隨著賴清德的宣誓就職，蔡英文也卸下了8年任期。這位台灣前總統在卸任前一天在社群網站上表示，今後她「會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚」。她也張貼了與自己的愛貓愛犬在總統官邸最後的合照。

（德國之聲中文網）台灣剛剛卸任的總統蔡英文在離開總統官邸的前一天不忘與她的愛貓愛犬合影留念。她總共飼養了蔡想想、蔡阿才2隻愛貓，以及Bunny、Maru、樂樂、旺來4只愛犬。昨天（19日），她在社交平台Instagram上張貼與愛貓愛犬的合影並表示「最後一天在這個家，當然要和我家的貓貓狗狗拍照，留下紀念」。

今天（5月20日）她在完成就職交接儀式後，親自拎著2隻愛貓，返回台北市敦南住所。在被現場的媒體問到「有沒有如釋重負的感覺？」蔡英文笑著說：「有，不過這２隻（貓）滿重的。」

蔡英文出席賴清德就職典禮，正式「交棒」。 圖片來源： Sam Yeh/AFP

蔡英文也在Instagram上貼出自己「最後一次搭空軍一號」的畫面並感謝8年來和她一起努力、為台灣打拚的所有同仁。她表示：「如果要留下一句話給台灣，我會說，我希望，台灣是團結的台灣，我們要對自己有信心。」

昨天她還在臉書上發表卸任前感言。她在短文中悉數過去執政8年，召開原轉會、成立促轉會，「為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值」；推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，「提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色」；實現婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，「見證了台灣的進步和改變」。

她表示：「我們要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在我們通力合作下，一定可以完成。」

今天，在就職交接儀式結束後，蔡英文在臉書上寫道：「謝謝台灣人民八年來的相伴與支持，我會繼續在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。」

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