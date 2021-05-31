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蔡耀昌
香港民間監管公共事業聯委會發言人、支聯會副主席、真普選聯盟成員團體代表、民主動力執委、民主黨中委，曾任沙田區區議員。
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深度報導
香港六四紀念館重開 李卓人：獄中「以煙代燭」悼念
香港六四紀念館重開 李卓人：獄中「以煙代燭」悼念
香港迎來國安法後首個六四，警方禁止維園燭光集會，支聯會呼籲市民到六四紀念館「潮水式」悼念，身陷囹圄的支聯會主席李卓人則表示會在獄中「以煙代燭」。
政治
2021年5月31日
2021年5月31日
入維園悼念六四 至少四人將被起訴
入維園悼念六四 至少四人將被起訴
因6月4日維園燭光悼念活動，香港支聯會主席、副主席和秘書三人以及媒體大亨黎智英都將受到起訴，被控理由是煽惑未經批准集結。
政治
2020年6月11日
2020年6月11日
楊恆均案受關注 澳總理:不因捍衛國民權益道歉
楊恆均案受關注 澳總理:不因捍衛國民權益道歉
澳洲总理莫里森周四表示，澳大利亞政府對於華裔作家楊恆均在中國受到的處境感到十分擔憂，並重申雖然中國政府表明希望澳洲不要介入該案件，但他仍會全力支持楊恆均，確保他權益不受損。
政治
2019年8月29日
2019年8月29日
消失七個月 楊恆均正式被控間諜罪
消失七個月 楊恆均正式被控間諜罪
今年一月，澳籍作家楊恆均在廣州機場被國保帶走之後，就再也沒有現身。他的律師認為，他會遭到這樣的待遇是因為他積極宣揚民主。
政治
2019年8月27日
2019年8月27日
末代港督招《人民日報》炮轟
末代港督招《人民日報》炮轟
《華爾街日報》近日刊登對前港督彭定康專訪，他論及香港普選的觀點招致《人民日報》不滿。
2013年11月14日
2013年11月14日
劉夢熊遭廉署控告
劉夢熊遭廉署控告
香港廉政公署今日落案控告前中國政協委員劉夢熊，指控他涉嫌妨礙司法公正。
2013年8月20日
2013年8月20日
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