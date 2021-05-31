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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

蔡耀昌

香港民間監管公共事業聯委會發言人、支聯會副主席、真普選聯盟成員團體代表、民主動力執委、民主黨中委，曾任沙田區區議員。

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Hongkong Joshua Wong Gericht Demonstration

香港六四紀念館重開  李卓人：獄中「以煙代燭」悼念

香港六四紀念館重開  李卓人：獄中「以煙代燭」悼念

香港迎來國安法後首個六四，警方禁止維園燭光集會，支聯會呼籲市民到六四紀念館「潮水式」悼念，身陷囹圄的支聯會主席李卓人則表示會在獄中「以煙代燭」。
政治2021年5月31日
Hongkong | Gedenken an das Tian』anmen-Massaker

入維園悼念六四 至少四人將被起訴

入維園悼念六四 至少四人將被起訴

因6月4日維園燭光悼念活動，香港支聯會主席、副主席和秘書三人以及媒體大亨黎智英都將受到起訴，被控理由是煽惑未經批准集結。
政治2020年6月11日
In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang

楊恆均案受關注 澳總理:不因捍衛國民權益道歉

楊恆均案受關注 澳總理:不因捍衛國民權益道歉

澳洲总理莫里森周四表示，澳大利亞政府對於華裔作家楊恆均在中國受到的處境感到十分擔憂，並重申雖然中國政府表明希望澳洲不要介入該案件，但他仍會全力支持楊恆均，確保他權益不受損。
政治2019年8月29日
China / Tibet - Yang Hengjun, Schriftsteller und ehemaliger chinesischer Diplomat

消失七個月 楊恆均正式被控間諜罪

消失七個月 楊恆均正式被控間諜罪

今年一月，澳籍作家楊恆均在廣州機場被國保帶走之後，就再也沒有現身。他的律師認為，他會遭到這樣的待遇是因為他積極宣揚民主。
政治2019年8月27日
European Commission External Relations Commissioner Christopher Patten, left, speaks during a joint press conference in Tokyo following the Afghan Reconstruction Conference Tuesday, Jan. 22, 2002. On the right is Spanish Secretary of State for Foreign Affairs, Miguel Nadal. The two-day conference closed Tuesday with pledges of more than 4.5 billion US dollars for war-torn Afghanistan. (AP Photo/David Guttenfelder)

末代港督招《人民日報》炮轟

末代港督招《人民日報》炮轟

《華爾街日報》近日刊登對前港督彭定康專訪，他論及香港普選的觀點招致《人民日報》不滿。
2013年11月14日
A protester holds a sign mocking new leader Leung Chun-ying during a demonstration urging him to step down in Hong Kong July 1, 2012, during the 15th anniversary of the territory's handover to China. Leung was sworn into office on Sunday by Chinese President Hu Jintao for a five-year term in which he will confront challenges ranging from human rights to democracy after a tumultuous year of transition and protest. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS ANNIVERSARY CIVIL UNREST)

劉夢熊遭廉署控告

劉夢熊遭廉署控告

香港廉政公署今日落案控告前中國政協委員劉夢熊，指控他涉嫌妨礙司法公正。
2013年8月20日