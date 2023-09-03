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蒙古
蒙古位於東北亞，是由中國和俄羅斯包圍的內陸國家。首都烏蘭巴托。
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深度報導
教宗方濟各呼籲中國教徒 ：做好教徒 好公民
教宗方濟各呼籲中國教徒 ：做好教徒 好公民
天主教宗方濟各在蒙古講話時向中國致以問候，他還呼籲中國的天主教徒要做「好教徒和好公民」。天主教香港教區主教周守仁參加了教宗主持的彌撒。路透社指出，教宗方濟各利用此次訪問向北京傳遞訊息，政府無需擔心天主教會，因為它沒有政治議程要推動。
政治
2023年9月3日
2023年9月3日
為親見教宗 中國天主教徒湧入蒙古
為親見教宗 中國天主教徒湧入蒙古
天主教宗方濟各展開了他在蒙古的首次訪問之旅。為了一睹教宗真容，不少中國天主教徒專程前往烏蘭巴托，但同時又得保持低調，因為怕回國之後被叫去「喝茶」。他們對法新社記者說：「希望教宗有一天也能到中國來訪問。」
政治
2023年9月2日
2023年9月2日
躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄羅斯人
躲徵兵令逃亡 蒙古人成立NGO助俄羅斯人
自9月21日普丁宣佈徵兵令以來，有約1.5萬名俄羅斯人進入蒙古國尋求庇護，來自俄羅斯聯邦布裡亞特共和國、31歲的普爾博也是其中之一。當普爾博意識到街上有許多人無家可歸，急需幫助，他便決定加入當地的非政府組織，幫忙同鄉申請合法簽證以展開新生活。截至目前該組織已經幫助超過上千人。
衝突
2022年12月18日
2022年12月18日
02:28 分鐘
蒙古：向童貞檢查說「不」
蒙古：向童貞檢查說「不」
這種做法雖被官方禁止，但在蒙古一些農村地區，卻仍很普遍：對少女進行童貞檢查，醫生、護士用手指檢查女孩們是否是處女。有團體試圖終止這樣的做法，請看DW從當地帶來的報導。
文化
2022年4月12日
2022年4月12日
03:51 分鐘
蒙古對華持批評態度的活動人士被捕
蒙古對華持批評態度的活動人士被捕
蒙古著名的對華批評人士孟和巴亞爾‧朝侖道爾吉被蒙古當局逮捕，罪名是涉嫌從外國情報部門接受金錢和指示。
政治
2022年2月22日
2022年2月22日
煤和防疫兩難全
煤和防疫兩難全
在中國和蒙古的邊境口岸，滿載煤炭的卡車綿延上百公里。由於中國執行嚴格的清零防疫政策，即便是緊缺物資煤炭的過境物流，也受到了嚴重影響。
經濟
2021年11月17日
2021年11月17日
01:15 分鐘
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焦點話題
中國審查法國蒙古展 館方決定延後
成吉思汗是13世紀蒙古帝國傳奇領導人，不過這個名字現在卻成為中國政府的敏感詞，甚至伸手要求法國展覽不得提及。
文化
2020年10月14日
2020年10月14日