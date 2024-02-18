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葡萄酒
用新鮮葡萄果實或葡萄汁，經過發酵釀制而成的酒。
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深度報導
押注中國取消關稅 澳洲酒商囤货香港
押注中國取消關稅 澳洲酒商囤货香港
澳洲葡萄酒製造商已向香港運送了數百萬瓶葡萄酒，押注中國將很快取消對澳洲葡萄酒的懲罰性關稅。雖然全球葡萄酒市場萎縮，澳洲酒商對中國市場依然樂觀。
經濟
2024年2月18日
2024年2月18日
路透：澳洲不担心受中國經濟動蕩影響
路透：澳洲不担心受中國經濟動蕩影響
不同於許多國家擔憂可能受到中國經濟疲軟的拖累，澳洲这两年对中國的出口逆勢成長，為該國國庫帶來不少稅收。而專家也認為，就算不和中國做生意，也還有其他替代選項。
政治
2024年2月5日
2024年2月5日
劍指法國？中國對歐盟白蘭地展開反傾銷調查
劍指法國？中國對歐盟白蘭地展開反傾銷調查
中國宣佈將對來自歐盟的白蘭地進行反傾銷調查。媒體分析認為，這一看似首先僅針對法國的舉動可能讓中國與歐盟的關係再度緊張。
經濟
2024年1月5日
2024年1月5日
澳洲:有信心明年初化解葡萄酒對華出口爭端
澳洲:有信心明年初化解葡萄酒對華出口爭端
12月17日，澳洲政府表示，中國從2021年開始對澳洲葡萄酒征收的懲罰性關稅有望於明年年初被取消。中國對澳洲產品的大部分禁運令已經得到解除。
經濟
2023年12月17日
2023年12月17日
融冰之旅？澳洲總理11月訪華
融冰之旅？澳洲總理11月訪華
澳洲總理阿尔巴尼斯周日（10月22日）宣佈，將在下個月訪問北京，並與中國領導人習近平會面。做出這一宣佈數小時後，阿爾巴尼斯就登上了去華盛頓的飛機，開啟對美國的訪問。
政治
2023年10月22日
2023年10月22日
阿爾河谷洪災兩周年：重建進展如何？
阿爾河谷洪災兩周年：重建進展如何？
兩年前，往日平靜的阿爾河忽然成為湍急的洪流，沖毀許多房屋，並導致百餘人死亡。如今，重建完成了嗎？當地的旅遊業、葡萄酒種植業怎麼樣了？
自然與環境
2023年7月15日
2023年7月15日
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