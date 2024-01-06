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葡萄牙

葡萄牙位於歐洲伊比利亞半島

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裡斯本街頭復古書報亭咖啡飄香

裡斯本街頭復古書報亭咖啡飄香

葡萄牙首都裡斯本街頭的書報亭有著悠久的傳統，這些新藝術風格的復古書報亭正在重新受到人們的喜愛。
文化2024年1月6日02:02 分鐘
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葡萄牙租金大漲 居民苦不堪言

葡萄牙租金大漲 居民苦不堪言

旅遊勝地葡萄牙吸引著無數遊客。今年一季度已有280萬外國人做客該國，但旅遊業興旺帶來的負面效應是租金急劇上漲。
社會2023年5月6日03:07 分鐘
葡萄牙南部發生一起與賽鴿有關的糾紛

葡萄牙塞圖巴爾市發生槍案 4人死亡

葡萄牙塞圖巴爾市發生槍案 4人死亡

葡萄牙塞圖巴爾市發生槍案。幾名賽鴿飼養員發生爭吵，一名男子開槍射殺三人後自殺。
社會2023年5月1日
杜拜夜景

中東國家加速推動「黃金簽證」計劃

中東國家加速推動「黃金簽證」計劃

由於擔心腐敗和安全問題，歐洲國家開始叫停以投資換取簽證或居留許可的項目。與此同時，所謂的「公民身份產業」（citizenship industry）在中東地區才剛剛起步。
經濟2023年4月6日
葡萄牙發放的申根簽證

葡萄牙「黃金簽證」 3月16日停止發放

葡萄牙「黃金簽證」 3月16日停止發放

繼愛爾蘭之後，葡萄牙成為又一個取消外國人投資移民項目的歐盟國家。今後在歐洲獲得「黃金簽證」難度增加，但其實還有另一些尚不廣為人知的居留可能。
社會2023年3月6日
中國大使館於2個月前安裝了3台360度全景監控攝影機，遭附近居民投訴侵犯隱私。（資料照）

遭控「侵犯隱私」 中國駐葡使館拆全景監視器

遭控「侵犯隱私」 中國駐葡使館拆全景監視器

中國駐葡萄牙大使館爆監控爭議，有民眾投訴使館外安裝的360度監控攝影機，可能拍攝到附近公寓及街道，危及個人隱私。報導釋出後，葡國外交部誓言展開調查，而這幾台監視器也在同日迅速遭撤除或調校角度。
政治2023年1月20日
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