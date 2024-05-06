著眼台海、南海危機 美菲軍演模擬擊退敵軍

美菲年度「肩並肩」軍演邁入最後一週，近日在菲律賓呂宋島西北海岸的巴丹島，以及鄰近南沙群島的巴拉望島，分別進行實彈演習。此前，中國曾表示反對各國在海上炫耀武力、推行「炮艦外交」。

（德國之聲中文網）位於台灣南邊約400公里之外，美菲軍隊週一（5月6日）在呂宋島西北海岸的佬沃市（Laoag）飛彈與砲彈齊發，模擬敵軍搶灘時該如何守備。雙方總計共出動約200名軍人；美軍向5公里外的浮動標的發射超過50枚155毫米榴彈砲，接著菲軍也試射火箭，此外兩國還進行了標槍飛彈（Javelin）演習。

這是美菲年度「肩並肩」軍演（Balikatan）的一部分；這場大規模軍演的所有參與部隊共計約1萬6000人，演習自4月下旬一直持續到5月10日。軍演內容也包含擊沉浮橋，用來模擬擊潰敵軍的兩棲登陸艦；週三（8日）還將展開「海上打擊」演習，雙方部隊將擊沉一艘菲律賓退役軍艦。

美國海軍陸戰隊第一遠征軍指揮官賽德霍姆（Michael Cederholm）6日在呂宋島演習現場表示，這次演習是模擬「擊退侵略行動」，目的是強化美菲部隊共同作戰的能力，「為最壞的情況做準備……保護好關鍵的海上疆域」。

不過，據路透社報導，賽德霍姆強調演習並不針對特定的第三方。「我們並非要藉此傳遞什麼訊息，而是要建立（美菲）協同能力。」

菲方的軍演指揮主管利庫丁（Marvin Licudine）則向法新社指出，該國西北部暴露在更多風險之下。「因為我們面臨許多區域問題……我們必須在此區域的領土著手演練，找到自身定位。」

除了6日在佬沃舉行的實彈軍演，5日在菲律賓北邊的巴丹島（Batan）也有空中突擊演習。據美國軍方出資的《星條旗報》報導，美方表示此演習目的是加強整合美菲澳三國部隊。巴丹島鄰近巴士海峽，而巴士海峽連結菲律賓和南海，是中國海軍前往台灣東岸和太平洋的通道，也是美軍從關島赴台灣海峽的潛在中轉站。

此外，美軍上週也從菲律賓西部的巴拉望島（Palawan），朝南海試射海馬斯高機動性多管火箭系統（HIMARS）；該島是距菲律賓主要的陸地領土中，距離南沙群島最近之處。

美菲著眼台海與南海衝突

近年來台海情勢緊張，菲律賓政界也持續關注台海危機下的應變計劃，特別是民防、撤僑方面的準備。

軍事上，菲律賓強化2014年的美菲《強化防務合作協議》（EDCA），去年更增開4處靠近台灣和南海的軍事基地給美軍使用。今年4月上旬，美日菲舉行史上第一次三方領袖峰會，台灣也是重要議程之一；當時有專家向DW分析道，地緣政治上，台灣就夾在日本和菲律賓之間，而美國會希望這兩國為台海緊急事態做好準備。

台海關係緊張 外籍移工憂演變戰爭 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

菲律賓和中國在南海的主權爭端也持續延燒。4月30日，菲律賓再度指控中國海警在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱黃岩島）鄰近海域，對菲方公務船發射水炮，導致船隻受損、船上人員受傷。菲律賓隨後召見了中國外交官員，表達抗議；中國則重申「黃岩島是中國固有領土」的主張，主張中方是「依法採取必要措施，予以堅決驅離」。

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）6日表示「不會跟中國海警及中國船隻走上一樣的路」，否認菲方將利用水炮或類似的攻擊性設備反擊。他主張，菲律賓最不希望的就是繼續升高衝突，將持續透過外交管道回應南海的衝突事件。

中國主張擁有幾乎整個南海的主權，但2016年的海牙仲裁法庭否定了中國的「九段線」主張。中國不承認該裁決。

水炮、撞船 中菲在南海衝突再起 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美日菲澳防長會面

上週四（2日），美國、日本、菲律賓和澳洲的國防部長在夏威夷舉行四國軍方領袖二次會談；去年6月的新加坡香格里拉對話的場邊也曾舉辦過類似會議。

今年4月，美日菲澳也在南海舉辦海軍巡邏，加強四國部隊的合作與協同性。

根據會後的聯合聲明，這四國強烈反對中國在南海的「危險且破壞穩定的行徑」，且將進一步合作，支持各國在南海行使航行自由權。

針對美日菲澳防長會晤，中國官媒環球網6日發佈文章，質疑這四國「組建小分隊對付中國」。文章稱，此多邊機製成為美日印澳四方安全對話（QUAD）和美英澳同盟（AUKUS）之後，「華盛頓用來在亞洲對抗中國的眾多地區夥伴關係之一」，而中國「堅決反對有關國家操弄集團政治……搞封閉排他的小圈子」。

（綜合報導）

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