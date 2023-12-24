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葉門
葉門位於阿拉伯海和紅海邊緣，與阿曼和沙烏地阿拉伯接壤，國土面積53萬平方公里，人口逾2600萬。
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深度報導
九年葉門內戰有望終結 紅海航道仍吃緊
九年葉門內戰有望終結 紅海航道仍吃緊
聯合國葉門問題特使格倫德貝裡在12月23日夜表示，葉門總統領導委員會和胡塞武裝都已經同意在全國範圍內停火，並解除經濟限制，為恢復聯合國主導的包容性政治談判做好準備。不過，胡塞武裝近期對紅海航道的國際貨輪頻頻攻擊，引發各界憂慮。
衝突
2023年12月24日
2023年12月24日
葉門衝突激化 阿聯酋呼籲安理會干預
葉門衝突激化 阿聯酋呼籲安理會干預
隨著胡塞族武裝使用無人機襲擊阿布扎比，也门冲突再度激化。沙烏地阿拉伯為首的軍事聯盟實施報復性打擊。阿聯酋籲請安理會舉行特別會議。
政治
2022年1月19日
2022年1月19日
沙烏地吉達一艘運油船爆炸
沙烏地吉達一艘運油船爆炸
沙烏地海港城市吉達一艘運油船被擊中後起火。目前事件背景尚不明確。
政治
2020年12月14日
2020年12月14日
全球新冠確診破1200萬 聯合國：葉門孩童恐營養不良
全球新冠確診破1200萬 聯合國：葉門孩童恐營養不良
全球的新冠確診人數於周三突破1200萬人，而路透社的數據統計顯示，在過去39天，全球新增了600萬起新冠確診案例。除了美國新冠確診案例突破300萬之外，聯合國也警告新冠疫情可能迫使葉門超過240萬名兒童面臨營養不良的情況。
健康
2020年7月9日
2020年7月9日
葉門戰爭：聯軍依靠德國武器與技術
葉門戰爭：聯軍依靠德國武器與技術
德國之聲參與其中的一項研究結果顯示，沙烏地領導的武裝聯盟在葉門戰爭中使用德國製造的武器和技術。
政治
2019年2月28日
2019年2月28日
葉門衝突：武器「歐洲製造」
葉門衝突：武器「歐洲製造」
阿拉伯調查新聞記者協會在德國之聲的委託下，調查葉門戰爭中使用的武器來源。結果顯示，許多武器是「歐洲製造」。
政治
2018年12月15日
2018年12月15日
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