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葉家均 的精選報導
血染西南印度洋 報告揭中國遠洋漁業剝削實錄
中國遠洋船隊規模為世界之最，其海上影響力在全球擴張的同時，非法活動也劣跡斑斑。近期一份國際調查報告披露，中國漁船在西南印度洋非法捕撈，加劇該地區的漁業資源枯竭，剝削漁工的違反人權行為則宛如海上「現代奴工錄」。
政治
2024年5月3日
2024年5月3日
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葉家均 的更多報導
分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？
分析：「習馬二會」釋信號？能否奏效？
時隔9年，「習馬二會」在北京登場，習近平與馬英九同聲強調「中華民族」的民族主義敘事，「九二共識」也再次被提及。有學者向DW指出，這顯示北京目前仍傾向通過贏得民心的方式實現「和平統一」。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
從農夫山泉到莫言：「不愛國網暴」為何屢遭點燃？
從農夫山泉到莫言：「不愛國網暴」為何屢遭點燃？
從農夫山泉被指控「媚日」、創辦人鍾睒睒稱自己遭受「莫名網暴」，到諾貝爾文學獎得主莫言被批作品「抹黑抗日歷史」，網民提告求償15億人民幣。有學者指出，中國民族主義正越演越烈，「要真正控制幾乎不可能」。
政治
2024年3月15日
2024年3月15日
台灣民主的模樣？兩代海外中國人的選舉觀察
台灣民主的模樣？兩代海外中國人的選舉觀察
今年中國未有派團赴台觀選，海外華人卻似乎比往年更加踴躍。DW分別採訪2名來台觀選的海外中國人，他們來自六四及白紙世代，有人在監督唱票那一刻感受到自己不是局外人；也有人在台海緊張的此際，對台灣民主萌生危機感。
政治
2024年1月19日
2024年1月19日
女力未竟？四名台灣女性政治人物的選戰故事
女力未竟？四名台灣女性政治人物的選戰故事
台灣擁有華人世界首位女總統、女性立法委員比例為亞洲之最。數字漂亮，現實並不理想。新屆選舉將至，DW採訪4名來自不同政黨、世代的女性立委候選人，聽聽她們的個人故事與觀察，窺見台灣性別議題有什麼未竟之處？
政治
2024年1月2日
2024年1月2日
專訪：此時此刻，在香港做獨立新聞是種覺悟
專訪：此時此刻，在香港做獨立新聞是種覺悟
「如果要怕的話，就乾脆什麼都不要做就好。」《立場新聞》被迫停運後，前採訪主任林彥邦另起爐灶創辦獨立媒體 ReNews。一人新聞台，專注紀錄香港巨變的此時此刻，報導主流媒體不敢寫的內容——逆風的代價是什麼？
政治
2023年12月6日
2023年12月6日
中國抵制五年後：「金馬六十」好嗎？
中國抵制五年後：「金馬六十」好嗎？
台灣金馬獎今年迎來一甲子，李安回鍋擔任評審團主席。過去5年金馬獎遭北京抵制，中國主流電影幾乎不見蹤影，東南亞華語電影及港澳作品則頻頻突圍。今年，有中國演員再次踏上了金馬紅毯，不少奪獎作品也將鏡頭對准從上海封城到浙江勞工的社會議題，但也有中國導演來台卻又因不明原因臨時缺席金馬獎。
文化
2023年11月26日
2023年11月26日
02:08 分鐘
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