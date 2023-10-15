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萊茵河
發源於瑞士境內的阿爾卑斯山，流經德國注入北海，沿途經過列支敦士登、奧地利、法國和荷蘭等國。
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深度報導
萊茵河水位創歷史新低記錄
萊茵河水位創歷史新低記錄
由於萊茵河水位降低，船隻航行大幅受限。令人唏噓的是，在德國經濟不景氣的背景下，水路運輸量減少倒也沒有造成太大影響。
自然與環境
2023年10月15日
2023年10月15日
從裡約到萊茵河畔：全球嘉年華
從裡約到萊茵河畔：全球嘉年華
狂歡節、嘉年華、玫瑰星期一：全球很多地方，人們都走上街頭，盛裝慶祝，載歌載舞。在德國，這一時節被稱為一年中的第五季，可見其在人們心中的地位。
文化
2023年2月17日
2023年2月17日
9 張圖
萊茵河喊口渴 船載受限 德國能源供應 遭衝擊
萊茵河喊口渴 船載受限 德國能源供應 遭衝擊
歐洲多地連續高溫乾旱，導致各處河流出現水位過低，這也使得沿河運輸煤炭、原油的貨船越來越難以航行。作為德國最重要的一條貨運水道，原本繁忙的萊茵河運輸水道水位告急，貨船僅能裝載部分貨物，這給生產和能源供應都帶來影響。
自然與環境
2022年8月24日
2022年8月24日
02:07 分鐘
歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱
歐盟報告：歐洲面臨500年來最嚴重乾旱
歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。
自然與環境
2022年8月24日
2022年8月24日
乾旱造成萊茵河貨運驟減
乾旱造成萊茵河貨運驟減
今年德國的乾旱給自然和經濟都造成嚴重後果。因為水位太低，經濟命脈萊茵河的運輸能力僅剩下不足三分之一。
經濟
2022年8月15日
2022年8月15日
02:11 分鐘
（上篇）1969年，萊茵河「死了」
（上篇）1969年，萊茵河「死了」
如今夏日的萊茵河，岸邊淺處常水清見底。然而，五十年前，「甚至連牲畜都時常拒絕喝萊茵河的水」。嚴重時死魚漂浮，而萊茵河還要為數百萬人提供飲用水。
自然與環境
2020年8月24日
2020年8月24日
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