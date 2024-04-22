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菲律賓

菲律賓是位於東南亞的一個群島國家，國土面積約30萬平方公里，人口約1億。

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即時新聞

2024年4月22日

模擬奪島：美國和菲律賓啟動「肩並肩」軍演

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深度報導

29國海軍代表團22日在西太平洋海軍論壇年會開幕式合影。

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

菲律賓缺席中國海軍論壇 北京擴張遠洋艦隊

在中國與菲律賓因南海爭端而升高緊張局勢之際，中國舉辦的「西太平洋海軍論壇年會」和美菲聯合軍演都在本週展開。值得注意的是，菲律賓雖有受邀，卻並未派代表參加中國的海軍年會。
政治2024年4月22日
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本土市場不景氣 菲律賓人出國打工薪資翻倍

本土市場不景氣 菲律賓人出國打工薪資翻倍

匈牙利的外籍移工人數近年來大幅上升，其中許多人來自越南和菲律賓。東南亞勞動力受到許多僱主青睞，因為他們不僅學得快，而且往往比當地人更勤奮。作為回報，他們能獲得免費住宿、匈牙利單程機票及社會保險。
經濟2024年4月8日03:04 分鐘
菲律賓外交部指責中國海警船3月23日在第二托馬斯礁（中方稱仁愛礁）用水炮攻擊運送菲軍士兵的民用船隻，造成船隻損壞、部分船員受傷

客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海

客座評論: 中菲南海衝突的危險性大過台海

時評人鄧聿文指出，當今世界上兩個最危險的地方是台海和南海。而且僅就今年而言，中國和菲律賓在南中國海圍繞著幾個島礁的爭奪，其危險性要大於台海。「菲中之間的這種『老鼠玩貓』的游戲，時間長了老鼠總有被貓咬著的時刻」。
鄧聿文
評論
政治2024年3月27日
台灣外交部長吳釗燮19日被問到太平島登島問題，他主張：「太平島是我們中華民國的主權，毫無疑問，也無庸置疑。」他表示，面對南海爭端升級，台灣必須思考該如何以和平方式解決南海爭端，而非「讓人家認為台灣又在製造困難」。（資料照）

客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算

客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算

國民黨要求台灣總統蔡英文在卸任前登上1600公里外的南海「太平島」，但國安局評估飛航、維安與南海局勢，「不建議」蔡英文前往太平島。藍營為什麼此時提出這樣的呼籲？
詹威克
評論
政治2024年3月22日
Philippinen | Antony Blinken trifft Enrique Manalo

布林肯：對菲律賓防禦承諾"堅定不移"

布林肯：對菲律賓防禦承諾"堅定不移"

美國國務卿布林肯強調華盛頓對菲律賓"堅定不移的支持"。中國批評美國不是南海參與方，美菲軍事合作不得影響中國的主權和海洋利益。兩周前，中國和菲律賓船隻在有爭議的南中國海域再次發生擦碰。
政治2024年3月21日
Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz und Philippinens Präsident Ferdinand Marcos Jr.

肖爾茨會晤馬科斯 呼籲中國在南海遵守國際法

肖爾茨會晤馬科斯 呼籲中國在南海遵守國際法

菲律賓總統馬科斯訪問柏林。馬科斯表示，中國就解決南中國海事宜提出提議，但建立在"九段線"的基礎上，違反菲律賓的國家利益。德國總理肖爾茨本周會晤三位東南亞國家領導人。
政治2024年3月12日
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焦點話題

圖為菲律賓外長馬納羅去年4月與時任中國外長的秦剛在馬尼拉會談。（資料照）

東協峰會談南海 菲律賓籲中國「停止騷擾」

中國與菲律賓因南海主權爭議而頻起衝突，相關議題是本週的東協特別峰會重要焦點。4日在峰會場邊，菲國外長稱希望以和平方式解決爭端。中國方面至今怎麼回應菲律賓的批評？
政治2024年3月4日
賴清德是否會面臨更複雜的台海兩岸局勢？

牆外文摘:制止中國越線 賴清德當學菲律賓

有評論指出，賴清德的勝選為台灣提供了一個機會，使其對北京的軍事侵略能夠採取一種更透明的、類似於菲律賓的做法。同時，華盛頓還應與台北協調，以更有效的方式遏制中國的挑釁。
媒體2024年3月3日