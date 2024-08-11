菲律賓總統：中國空軍的行動「非法且魯莽」

菲律賓總統小馬科斯強烈譴責中國空軍在兩國都聲稱擁有主權的南海水域的行動。這是自這名總統上任以來，菲律賓首次對中國飛機的「危險行為」提出抗議。

（德國之聲中文網）菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）周日（8月11日）譴責中國空軍在兩國都聲稱擁有主權的南海水域的行動，稱這些行動是「無理、非法且魯莽的行為」。

馬尼拉和北京此前一天相互指責對方干擾了兩國軍隊在斯卡伯勒淺灘(Scarborough Shoal，中國稱黃岩島)附近的行動。路透社報導稱，這是小馬科斯自2022年上任以來，菲律賓首次對中國飛機的危險行為提出抗議，而此前類似的事件通常涉及海軍或海警船隻。

互相指責

周六，菲律賓軍方譴責了中國兩架飛機於周四在斯卡伯勒淺灘附近的例行巡邏中向菲律賓飛機投放照明彈的「危險和挑釁行為」。

同一天，中國軍方南部戰區在其微信公眾號上指出：「8月8日，菲律賓空軍1架NC-212型機，不顧中方反復警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾中國正常演訓活動，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法進行識別查證、跟蹤監視、警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。我們正告菲方立即停止侵權挑釁、歪曲炒作。」

一波未平 一波又起

周日，小馬科斯敦促中國在海上和空中都要採取負責任的行動。「我們還沒有開始平息海上的局勢，就已經要擔憂領空可能出現的不穩定情況」，小馬科斯在菲律賓總統通訊辦公室通過社交平台X發布的聲明中如是表示。

斯卡伯勒淺灘是亞洲最具爭議的海域之一，也是主權和捕魚權衝突的熱點地區。總部設在馬尼拉的智庫「國際發展與安全合作組織」(IDSC)主席卡巴爾薩（Chester Cabalza）向路透社分析，中國的行為是一種「武力展示」，旨在回應馬尼拉參與促進航行和飛越自由的多國聯合演習。

8月7日，菲律賓、美國、加拿大和澳洲在南中國海舉行海軍和空軍的聯合軍演。同一天，中國也在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。

卡貝薩同時指出：「在海上採取了一系列灰色地帶戰術後，如果中國繼續在菲律賓的』空域和防禦區』內加劇對抗，我們可能會看到空中混戰（dog fights）的情況。」

南中國海是一條國際貿易的關鍵水道，每年有價值超過三兆美元的國際貿易經過南中國海運輸。中國聲稱擁有幾乎整個南中國海的主權，而菲律賓、越南、印度尼西亞、馬來西亞和汶萊等也對其中部分區域提出主權主張。

海牙國際仲裁法院2016年曾就南中國海主權爭議作出過判決，裁定中國基於歷史權利的南中國海九段線主張缺乏法律依據，但是北京既拒絕參與仲裁，又拒不承認仲裁結果。

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