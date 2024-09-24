菲律賓稱過去7天有251艘中國船隻進入其海域

菲海軍稱，9月17日到23日之間的一周內，在「西菲律賓海」海域監測到的中國船隻數量達到251艘，為今年以來最高紀錄。

（德國之聲中文網）菲律賓海軍方面周二表示，9月17日到23日之間的一周內，在「西菲律賓海」海域監測到的中國船隻數量達到251艘，為今年以來最高紀錄。



西菲律賓海是菲律賓政府對南中國海菲律賓200海裡專屬經濟區的稱呼。2012年，馬尼拉政府將「南中國海」更名為「西菲律賓海」。目的在於強化菲律賓對相關島礁和海域的主權聲索。



菲律賓海軍發言人羅伊‧特立尼達（Roy Vincent Trinidad）周二在新聞發布會上表示，9月17日至23日為期一周的監測中，共記錄到28艘中國海警船、16艘解放軍海軍軍艦、204艘中國海上民兵船和3艘中國科考船。



此前一周菲軍方監測到的中國各類船隻總數為157艘。



特立尼達海表示，菲律賓海岸警衛隊的巡邏艦特雷莎‧馬格巴努阿號（Teresa Magbanua）撤離薩比納礁（Sabina Shoal，中國稱仙賓礁）之後，菲方在薩比納礁和第二托馬斯礁（Second Thomas Shoal，中方稱仁愛礁）附近發現大量的中國船隻。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

客座評論：菲律賓海警船撤離仙賓礁背後的原因



近期，菲律賓海上警衛隊和海軍向擱淺仁愛礁的老舊登陸艦「馬德雷山號」的運補任務都遭到中國船隻的阻攔、撞擊或騷擾。



特立尼達補充說，中國船隻通常只在惡劣天氣時離開，但一旦該區域安全，就會返回。



他強調說，中國船隻出現在菲律賓專屬經濟區仍屬於「非法行為」。

（德新社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。