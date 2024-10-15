菲律賓稱中國民兵船「故意側撞」菲方船隻

菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）表示，一艘中國民兵船上周五在南海的派格阿薩島(中國稱中業島)附近「故意側撞」在那裡巡邏的一艘菲律賓船隻。

（德國之聲中文網）菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）在周一(10月14日)晚間發表聲明稱，一艘中國民兵船上周五在南中國海的派格阿薩島(中國稱中業島)附近"故意側撞"一艘菲律賓民用巡邏船，導致該船的右舷船頭受損。

菲律賓公佈的影片顯示，一艘船首編號為 00108 的中國船隻靠近菲律賓民用巡邏船隻"拿督卡拜洛號"(BRP Datu Cabaylo)後與該船相撞。當時有兩艘菲律賓船隻在那裡巡邏。

菲律賓方面稱，儘管發生了這起事件，其船隻仍繼續執行任務。

菲律賓還指責中國維持一支海上民兵隊伍，以強化在南中國海的存在。北京則堅稱這些是民用船隻。

中國外交部發言人毛寧本周二（10月15日）在例行記者會上就此事評論道: "據我瞭解，實際情況是菲方公務船在中國管轄海域以危險方式航行，並與在該海域正常作業的中國漁船發生擦碰。"

毛寧表示:"菲方上述行為侵犯了中方主權，嚴重威脅中方漁船和人員的安全。中方敦促菲方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止任何可能導致局勢複雜化的局面。"

中國和菲律賓在南中國海爭議海域接連發生衝突。馬尼拉指控中國海警的侵犯行為，而北京則稱菲方一再挑釁和入侵領土。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國對幾乎整個南中國海提出主權主張，包括菲律賓佔領實際控制的中業島。海牙常設國際仲裁法院 2016 年對菲律賓提出的南海仲裁案作出裁決，北京的主權聲索主張沒有國際法基礎。但北京不承認裁決。

（路透社）

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