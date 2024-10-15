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菲律賓稱中國民兵船「故意側撞」菲方船隻

2024年10月15日

菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）表示，一艘中國民兵船上周五在南海的派格阿薩島(中國稱中業島)附近「故意側撞」在那裡巡邏的一艘菲律賓船隻。

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菲律賓和中國船隻在爭議水域已多次發生碰撞事件
菲律賓和中國船隻在南中國海爭議水域已多次發生碰撞事件圖片來源： Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）在周一(10月14日)晚間發表聲明稱，一艘中國民兵船上周五在南中國海的派格阿薩島(中國稱中業島)附近"故意側撞"一艘菲律賓民用巡邏船，導致該船的右舷船頭受損。

菲律賓公佈的影片顯示，一艘船首編號為 00108 的中國船隻靠近菲律賓民用巡邏船隻"拿督卡拜洛號"(BRP Datu Cabaylo)後與該船相撞。當時有兩艘菲律賓船隻在那裡巡邏。

菲律賓方面稱，儘管發生了這起事件，其船隻仍繼續執行任務。

菲律賓還指責中國維持一支海上民兵隊伍，以強化在南中國海的存在。北京則堅稱這些是民用船隻。

中國外交部發言人毛寧本周二（10月15日）在例行記者會上就此事評論道: "據我瞭解，實際情況是菲方公務船在中國管轄海域以危險方式航行，並與在該海域正常作業的中國漁船發生擦碰。"

毛寧表示:"菲方上述行為侵犯了中方主權，嚴重威脅中方漁船和人員的安全。中方敦促菲方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，停止任何可能導致局勢複雜化的局面。"

中國和菲律賓在南中國海爭議海域接連發生衝突。馬尼拉指控中國海警的侵犯行為，而北京則稱菲方一再挑釁和入侵領土。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞

中國對幾乎整個南中國海提出主權主張，包括菲律賓佔領實際控制的中業島。海牙常設國際仲裁法院 2016 年對菲律賓提出的南海仲裁案作出裁決，北京的主權聲索主張沒有國際法基礎。但北京不承認裁決。

 

（路透社）

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