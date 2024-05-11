菲律賓派船前往薩比納礁 「監視中國」

菲律賓表示其海岸警衛隊派遣了一艘艦船前往薩比納礁 「監視中國的非法活動，即建造『人工島』」。菲律賓海岸警衛隊打算在此處「長期駐扎」。

（德國之聲中文網）菲律賓周六（5月11日）表示已向南中國海爭議地區部署船隻，指責中國在該地區海上爭端不斷升級的同時建造 「人工島」。

馬科斯總統辦公室在一份聲明中說，菲律賓海岸警衛隊派遣了一艘艦船 「監視中國的非法活動，即建造『人工島』」，並補充說另外兩艘船正在該地區輪換部署。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔裡埃拉（Jay Tarriela） 在一個論壇上說，薩比納礁（Sabina Shoal，菲律賓稱為Escoda）曾被 「小規模填海」，而中國是 「最有可能的行動者」。

中國駐馬尼拉大使館沒有立即回應就菲律賓的說法發表評論的請求。這一說法可能會加深雙邊的爭執。

中菲兩國最近在南海爭端不斷 圖為3月份中國海警船向菲船隻噴灑水龍 圖片來源： Adrian Portugal/REUTERS

菲律賓國家安全顧問周五呼籲驅逐中國外交官，因為據稱中國洩露了與菲律賓海軍上將關於海洋爭端的電話交談內容。

一年來，北京和馬尼拉一直在南中國海主權爭議問題上爭執不下。 南中國海自然資源豐富，而且是繁忙國際航道。全球三分之一的航運經過南中國海，每年通過南中國海的貿易量高達3兆美元。

中國聲稱擁有這條重要水道的幾乎全部海域，包括菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣和越南都對部分海域提出主權要求。海牙國際法庭2016 年裁定，中國對南中國海大部分水域及其資源的歷史性權利主張沒有法律依據。

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中國在南中國海的一些島嶼上進行了大規模填海造地，建造了空軍和其他軍事設施，引起了華盛頓和該地區其他周邊國家的擔憂。

塔裡埃拉說，一艘菲律賓船隻一直停泊在薩比納礁，以 「捕捉和記錄在沙洲上傾倒碎珊瑚的情況」，並提到數十艘中國船隻的存在 「令人震驚」，其中包括研究船和海軍艦艇。

塔裡埃拉說，中國船隻出現在距離菲律賓巴拉望省 124 英裡（200 公里）的環礁時，菲律賓海岸警衛隊發現了成堆的珊瑚屍體和碎屑。

他說，菲律賓海岸警衛隊將帶領海洋科學家前往這些地區，以確定珊瑚堆是自然形成的還是人為造成的。

他說，菲律賓海岸警衛隊打算在薩比納礁 「長期駐扎」，該淺灘是菲律賓船隻為駐紮在第二托馬斯礁擱淺軍艦上的菲律賓軍隊執行補給任務的集結點，菲律賓和中國經常在這裡發生海上衝突。

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（路透社）

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