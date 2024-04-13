You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
華為
著名電信設備製造商，業務範圍涉及電信網路、企業網路、消費者和雲計算。其電信網路產品主要包括通信網路中的交換網路、傳輸網路、無線及有線固定接入網路和數據通信網路及無線終端產品。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月13日
2024年4月13日
既驚又怒！華為新品搭載英特爾晶片惹惱美議員
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？
經濟學者沈凌發現，中國的網路公司無論從營收還是研發費用來講，都遠不及美國同行。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行們或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。但也有例外。
沈凌
評論
技術
2024年4月7日
2024年4月7日
德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!
德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!
來自中國的科技產品充斥日常生活，西方國家應當如何應對？《新蘇黎世報》認為，單純地一禁了之，只會讓民主國家變得比中國更中國。《經濟周刊》則指出，補貼、禁令等簡單粗暴的手段，只會在中國這樣的專制國家才會起效，民主國家這樣做只會浪費錢。
媒體
2024年4月6日
2024年4月6日
傳美欲施壓荷蘭 限制ASML對華售後服務
傳美欲施壓荷蘭 限制ASML對華售後服務
消息人士透露，美國政府將對荷蘭施壓，要求其半導體設備龍頭ASML限制對中國的部分設備提供服務。不過中國是ASML第二大市場，若對中方施加進一步限制是否又難免損己傷人？
經濟
2024年4月5日
2024年4月5日
德語媒體：逢中必反的美國會反噬自身
德語媒體：逢中必反的美國會反噬自身
耶魯大學經濟學教授羅奇在瑞士《金融經濟報》撰文批評美國如今對中國威脅的擔憂程度已經堪稱病態，警告這會掩蓋科研投入不足、財政赤字過高等真正的長期問題。《商報》則刊登德國汽車產業教父杜登霍夫的客席評論，認為中國車企亟需補課市場營銷。
媒體
2024年4月3日
2024年4月3日
美國制裁下 華為淨利潤翻倍
美國制裁下 華為淨利潤翻倍
儘管受到美國多年的制裁，中國電信巨頭華為2023年實現全球銷售收入7042億元人民幣，創2019年以來最大年度增幅。
經濟
2024年3月29日
2024年3月29日
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係
過去幾年裡，澳洲和中國的經貿和政治關係一步步走入低谷，直到2022年澳洲工黨執政後才有所改善。中國商務部終止對澳洲进口葡萄酒徵收關稅，以及中國外長王毅訪問澳洲，凸顯了兩國關係的升溫，雙方關係也依然存在一系列棘手的議題。
政治
2024年3月28日
2024年3月28日
19 張圖
顯示更多
廣告