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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

華為

著名電信設備製造商，業務範圍涉及電信網路、企業網路、消費者和雲計算。其電信網路產品主要包括通信網路中的交換網路、傳輸網路、無線及有線固定接入網路和數據通信網路及無線終端產品。

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即時新聞

2024年4月13日

既驚又怒！華為新品搭載英特爾晶片惹惱美議員

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深度報導

中國的許多網路大廠只是壟斷平台？（資料圖片）

客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？

客座評論：中國網路企業是高科技公司嗎？

經濟學者沈凌發現，中國的網路公司無論從營收還是研發費用來講，都遠不及美國同行。如果美國網路公司算得上是貨真價實的高科技公司，那麼中國同行們或許真的只是一個壟斷平台，並沒有什麼高科技特質在內。但也有例外。
China Dr. Shen Ling
沈凌
評論
技術2024年4月7日
西方青年用中國手機、用TikTok等中國APP，是否會危及到民主社會的根基？

德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!

德語媒體：簡單粗暴禁止中國?憾難有效!

來自中國的科技產品充斥日常生活，西方國家應當如何應對？《新蘇黎世報》認為，單純地一禁了之，只會讓民主國家變得比中國更中國。《經濟周刊》則指出，補貼、禁令等簡單粗暴的手段，只會在中國這樣的專制國家才會起效，民主國家這樣做只會浪費錢。
媒體2024年4月6日
消息人士透露，美國將施壓荷蘭半導體設備大廠ASML限制對部分中國設備提供服務

傳美欲施壓荷蘭 限制ASML對華售後服務

傳美欲施壓荷蘭 限制ASML對華售後服務

消息人士透露，美國政府將對荷蘭施壓，要求其半導體設備龍頭ASML限制對中國的部分設備提供服務。不過中國是ASML第二大市場，若對中方施加進一步限制是否又難免損己傷人？
經濟2024年4月5日
經濟學家羅奇：自50年代早期圍剿共產主義者之後，美國還從來沒有像現在這樣妖魔化某個外國勢力

德語媒體：逢中必反的美國會反噬自身

德語媒體：逢中必反的美國會反噬自身

耶魯大學經濟學教授羅奇在瑞士《金融經濟報》撰文批評美國如今對中國威脅的擔憂程度已經堪稱病態，警告這會掩蓋科研投入不足、財政赤字過高等真正的長期問題。《商報》則刊登德國汽車產業教父杜登霍夫的客席評論，認為中國車企亟需補課市場營銷。
媒體2024年4月3日
華為輪值董事長胡厚崑：過去幾年，華為經歷了重重考驗

美國制裁下 華為淨利潤翻倍

美國制裁下 華為淨利潤翻倍

儘管受到美國多年的制裁，中國電信巨頭華為2023年實現全球銷售收入7042億元人民幣，創2019年以來最大年度增幅。
經濟2024年3月29日
Symbolbild Australien China

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係

又是好朋友了？跌宕起伏的中澳關係

過去幾年裡，澳洲和中國的經貿和政治關係一步步走入低谷，直到2022年澳洲工黨執政後才有所改善。中國商務部終止對澳洲进口葡萄酒徵收關稅，以及中國外長王毅訪問澳洲，凸顯了兩國關係的升溫，雙方關係也依然存在一系列棘手的議題。
政治2024年3月28日19 張圖
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